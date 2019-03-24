有了本钱，今年大干一场（经济新方位·六稳怎么干③）

遭遇复杂溶洞地质，工期延误16个月，项目预算超支严重……新厂区开建时，戴红景的橡塑公司担子一下子重了。

厂区正在施工，公司无法申请抵押贷款，去年5月，连采购生产原料的钱也一度告急。

从贵阳云岩区的一间小作坊起步，两代人30多年，年产值过亿元，公司为全国多家知名车企供应橡胶配件。发展到今天不容易。

一筹莫展之际，贵州银行贵阳云岩支行小微中心主任刘毅，主动找上了门。“不仅救了急，更是救了‘命’。”虽然过了大半年，戴红景提起来还是心有余悸。

5天，一笔500万元无抵押贷款及时到位，挺过停产危机。一旦生产断链，客户会迅速流失，公司可能很快被淘汰出局。

“一些地方融资对接不畅通，企业都不知道政策，更别说获得感了。”刘毅带着同事，8个信贷员，提供个性化服务，百家小微企业解了渴。

今年春节，戴红景过踏实了，折腾几年，新厂区终于全面投产。过程中，多家银行通过专利权商标权质押，累计融资8000多万元。“现在，设备智能化水平很高，今年收入可以增长5倍。”

企业要发展，除了投资建设，生产加工、市场推广等环节都需要钱，凭一己之力很难。

在瓮安，张塬筹了2000多万元，在老家办企业，用磷矿废渣生产环保建材。但产品推广有个过程，加上抵押物不够，陷入资金短缺困境，进退两难。

去年底，瓮安农商行运用支小再贷款，发贷480万元，利率低于正常小微企业贷款近3个百分点。“等于吃了颗‘定心丸’。”张塬鼓足了干劲。

在六盘水，猕猴桃产业成为特色产业，带动农户20余万人。但是3年挂果，6年才到盛果期，土地流转、农户务工、配套设施建设，没有大笔资金撑不住。

“有了本钱，今年大干一场。”市农投公司董事长胡光汝说，前不久，建行贵州分行批给他们3亿元贷款，用来提升猕猴桃产业标准化水平，种植、加工、冷链等全产业链发展快起来。

绿色，贵州的发展底色。脱贫，要打赢的硬仗。但经济转型升级，尤其是乡村产业振兴，前期投入大、收益见效慢，没有金融支持，寸步难行。

预计为企业节约融资成本500余万元——去年以来，人民银行贵阳中心支行指导金融机构，以绿色贷款作为抵质押物申请再贷款。

3000亿元脱贫投资基金近半用于设立扶贫产业子基金——去年末，完成投资项目476个、279亿元，贵州涉农贷款余额较年初新增2144亿元。

“会尽快举办多层次政金企融资对接活动，缓解融资难融资贵。”贵州省地方金融监管局副局长任辉介绍，到去年末，全省小微企业贷款余额6007亿元，同比增约36%。

《 人民日报 》（ 2019年03月24日 03 版）

(责编：袁勃)