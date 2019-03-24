精准滴灌 滋养实体经济（经济新方位·六稳怎么干③）

据统计，今年前两月我国社会融资规模增量5.31万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加4.33万亿元，同比多增6259亿元。对此，中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示，货币政策效果正逐渐显现。

当前，金融对实体经济支持力度正在加大。如何把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来？

“要落实好金融服务实体经济各项政策措施，做好定向调控和‘精准滴灌’。”央行有关负责人表示，从债券、信贷、股权等方面引导金融机构加大支持力度，鼓励地方政府成立支持民营企业融资基金，提升支付、征信行业及商业银行服务民营企业、小微企业的能力和水平。“要着力结构性去杠杆，在坚持不搞‘大水漫灌’的同时，加强对民营、小微企业等的金融支持。”董希淼说。

我国积极的财政政策也在加力提效。在去年减税降费约1.3万亿元的基础上，实施更大规模的减税和更明显的降费，对小微企业实施普惠性税收减免。较大幅度增加地方政府专项债券规模，支持重大在建项目建设和补短板。“注意多措并举且形成政策合力，不仅能稳住金融市场和金融服务，还能稳住市场预期、增强市场信心。”董希淼说。

《 人民日报 》（ 2019年03月24日 03 版）

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