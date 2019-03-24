国际航线机票搜索量上涨十倍

本报北京3月23日电 （记者赵展慧）22日，国务院办公厅发布关于调整2019年劳动节假期安排的通知。“五一”4天小长假的消息发布后的一小时内，在OTA（在线旅行社）平台上，机票搜索量迅速攀升。

据去哪儿网平台数据显示，放假消息发布后一小时内，国际航线机票搜索量上涨达10倍。今年“五一”小长假期间，对游客来说还有一大利好，随着国航、南航执行退改签实行“阶梯费率”，境内四大航全面完成“阶梯”退改，旅客出行退改签方面也将更加方便。

“阶梯费率”退改签规则是分档划分退改签手续费，越早退改支付的手续费越低。据悉，国航起飞前30天退改签费用最低，南航、东航、海航、川航、厦航、深航等航司提前7天的退改签费用最低，起飞前4小时内或起飞后退票，乘客需要承担的飞机退改签费用最高。随着航空公司退改签新政的实施，国内的各OTA平台也相继更新，与航空公司执行统一标准，符合航空公司退改签政策时退款最快只需10秒。

航空公司对机票退改实行“阶梯费率”，是根据民航局去年发布的《关于改进民航票务服务工作的通知》的要求。通知进一步规范了客票销售退改签，提升票务服务水平，特别要求制定机票退改签收费“阶梯费率”。在把控收费标准的合理性方面，要求航空公司合理确定客票退改签收费标准，退票费不得高于客票的实际销售价格，要制定机票退改签收费“阶梯费率”，不能简单规定特价机票一律不得退改签。同时也要求OTA平台、销售代理企业等客票销售及退改签服务主要责任主体严格执行航空公司退改签收费标准。

《 人民日报 》（ 2019年03月24日 03 版）

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