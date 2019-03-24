廖天舒：未来五年中国消费市场将以7%-8%的速度增长

人民网北京3月24日 （记者 朱一梵）3月23 - 25日，第20届中国发展高层论坛在北京钓鱼台国宾馆举行。波士顿咨询大中华区主席廖天舒在人民网现场访谈间接受专访，就“消费市场及消费趋势”分享观点。

——谈消费市场前景

廖天舒表示，波士顿咨询对此有每年更新的研究预测。她介绍说，目前中国的消费市场规模是5万多亿美元。“我们对这个前景还是比较乐观的”。

谈到中国消费市场的前景，她预计，今后的几年，整体的消费量将以7%-8%的速度增长。“目前，中国已经是全世界第二大的消费体，存量在这里，即便是7%和8%也是非常可观的增量。5年里面差不多有2万亿美元。2万亿美元相当于今天德国或英国的整体存量了。”

——谈消费增长动力

“整体来说，消费增长的动力肯定是大家对美好生活的愿望和追求”，廖天舒分析说，“一是整体的人口消费结构、收入结构，还是不断地向上挪动；二是食物消费更多转向服务消费，医疗、健康、教育、娱乐都有非常大的需求；三是年轻一族，尤其90后、00后的消费力量增长很大；四是一线城市还有很大的消费增长潜力。”

对于年轻人消费力强的原因，廖天舒解释说，“我觉得很大程度是消费观念的巨大转变。他们的储蓄、消费观念和上几代人有非常大的不同。其次是他们的成长环境相对富足。”

廖天舒表示，“我们每隔两年会做一次消费者信心指数的调研。从数据看，在2016年的时候，愿意增多消费的指数达到了一个峰值。之后没有再突破这个峰值，但是也没有看到大的下滑现象。所以，相对来说中国消费者的消费信心还是比较稳定的。”

——谈网络购物的消费增量

网上购物，仅仅是消费者将原来从实体店购买的产品转换成线上购买，并没有带来实际上的增量吗？“不是这样的”，廖天舒认为，网络购物带来了内需增量。

“网络购物，一方面是渠道的转换、存量的转换，另一方面还是带来了很多新增的量。”她举例说明，“化妆品、护肤品这类产品，尤其一些国际知名品牌，实体店能够达到的区域，还是有限的，最大的不过是200家柜台而已，而通过网购，很多消费者即便身边没有实体店也能消费了。还有跨境电商，也带来了很多海外产品。我们也做过一些研究，比如巧克力、咖啡、饼干，网购前十名的品牌和网下实体店销售的前十名的品牌重合度并不是很高。这说明网购还是为消费带来了增量，而不只是一个存量的转换。”

(责编：朱江、仝宗莉)