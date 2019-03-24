陈生强：数字科技可帮助实体产业提升增长动力

人民网北京3月24日 （记者 朱一梵）3月23 - 25日，第20届“中国发展高层论坛”在北京钓鱼台国宾馆举行。京东数字科技CEO陈生强在人民网现场访谈间接受专访，就“数字科技行业”分享观点。
——谈“数字科技”的定义
陈生强从两个维度定义了“数字科技”。他说，“首先，数字科技是一种新的科技手段。与传统的信息技术、互联网技术相比，数字科技包含着时空大数据、深度强化学习、3D计算机视觉、自然语言处理、智能芯片、传感技术、边缘计算、共识算法等一系列的前沿科技。他是多种技术的融合体，既可以生产数据，又可以使用数据。”
“其次，数字科技是一种新的思维方式。”他表示，“提升效率，是一个经济体、一个产业或者一个企业不断追求的目标，也是激发经济活力的根本。每一次科技革命，本质上都是效率革命，是对之前效率边界的打开。而数字科技，包含着新的生产要素和新的技术手段，所以是效率边界的又一次打开。但这种效率边界的打开，是建立在产业既有知识储备之上，建立在尊重产业规律之上。因此，数字科技与实体经济连接更加紧密，通过数字科技能够实现线上与线下一体化、生产与销售一体化、人类智慧与机器学习一体化，由此有效驱动实体经济全面进入数字世界，其所产生的飞轮效应将驱动经济保持长久的增长。”
——“数字科技”与实体经济
“数字科技可以帮助实体产业去提升增长动力。这种增长动力，能够提升全要素生产率，持续推动创新，改变整个供给侧的模式。”陈生强说。
他表示，“一直以来，科技界、互联网界都在探索，如何利用科技创新去助力实体经济，促进新旧动能转换。包括‘互联网+’、‘智能+’、‘工业互联网’、‘数字科技’等理念，在不同行业应用中都取得了不错的效果。在我们看来，不管什么技术，什么理念，只要能够提升经济长期增长动力，最终都会被市场认可。”
——“数字科技”行业未来
陈生强表示，“其实数字科技本身并没有应用场景的边界。所以说，它也没有一个可以量化的市场规模。就像我们做的智能养殖系统，所服务的就是一个超过万亿规模的市场。智能城市的市场规模就更无法估量了。”
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