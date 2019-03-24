贝壳找房CEO彭永东：统一建立行业标准 促进居住服务业整体优化

贝壳找房CEO彭永东接受人民网专访。（人民网 张启川/摄）

人民网北京3月24日电 （孔海丽）23日-25日，由由国务院发展研究中心主办的“2019年中国发展高层论坛”在京举行。贝壳找房CEO彭永东做客人民网直播间时表示，居住服务业未来将是开放共生的，本质在于要为消费者提供更好的服务，而行业整体进步的关键在于“标准的进化”，即行业标准的建立与提升。

近年间，城市化的加速和存量房市场的崛起，也导致了居住服务业的野蛮生长，一些亟待解决的问题随之出现。彭永东表示，假房源泛滥、交易无保障、服务无标准、信息不透明等成为阻碍行业进步的难题。

如何解决行业难题，彭永东进一步分析认为，需要探索标准的建立，即对 “物、流程、服务者”进行规范化管理。

对“物”的标准化体现为对房源进行数据化管理，并且要实现多维度呈现包括房屋硬件、物业、周边环境等，从根本上解决房源混乱情况；对“流程”的标准化是指线上化系统管理，使冗长复杂的交易流程清楚呈现在页面上；而对“服务者”的标准化则体现为对房产经纪人设定清晰明确的服务标准。

实际上，居住服务企业已经在这些方面有了共识，数字化管理成为业内争相规模化普及的手段。

“最后落实到消费者体验方面，他们看到的信息应该是真实的，房产经纪人应该是专业的，整个流程应该是可被衡量和界定的。”彭永东说，行业标准的整体提升，才能促进优化迭代。

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