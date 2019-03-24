原标题：从“买夸奖”到“代吃喝”，“脑洞大开”的消费能走多远？

新华社上海3月24日电题：从“买夸奖”到“代吃喝”，“脑洞大开”的消费能走多远？

新华社记者龚雯、吴振东

最近，一种无论你说什么都会被人围起来夸奖一番的“夸夸群”走红网络，有人趁热打铁将其明码标价做成了一门生意。记者发现，不仅“夸奖”可以用钱买，一些网络平台上还有代喝奶茶、代吃火锅等服务在出售。为何会出现这类“脑洞大开”的花式消费，有多少人愿意为之“买单”，未来又能走多远？记者进行了调查。

明码标价的“夸夸群”，你尝鲜了吗？

打开淘宝搜索关键词“夸夸群”，经营此类产品的商家不在少数，产品介绍千篇一律：“一本高材生在线夸人”“送女友、家人、闺蜜超惊喜”……费用一般根据群的人数和夸的时间而定，低至5元、高达100多元。“群友”越多、时间越长，价格也越高。从销量看，有的月销已超千笔、评价过百条。

记者挑选了一款夸人服务送给朋友，待下单后通过添加客服微信，记者和朋友都被拉入一个微信群。收到提示后，“群友”们就会开启夸赞模式：“小姐姐的头像真好看”“您一进群让我们的群与众不同了”“千言万语不及你之万一”……

从用户评价看，给予“好评”大多是因为：很新奇的一次体验，给人惊喜和快乐。也有不少评论认为夸得有点尴尬，感觉就是拼手速，一下发太多，不走心、没互动等。

华东政法大学副教授马川认为，“夸夸群”的流行与当下年轻人群体的交往需求相关，“很多人在现实生活中难以做到面对面直白夸奖或者鼓励，这种需求可以在互联网上寻求表达、放大、满足。”

复旦大学心理健康教育中心专职心理咨询师周子涵表示，人们渴望被关注、被肯定的需求，与通过帮助他人实现自身价值的需求，在“夸夸群”里能得到一定满足。

代喝奶茶、代撸猫，这波操作你可见过？

相比传播快乐的“夸夸群”，记者发现最近网上还出现不少“脑洞大开”的服务消费产品，包括代喝奶茶、代吃火锅、代撸猫，产品介绍例如“能拍图拍视频反馈，免去大家排队和长胖烦恼”“你下单，我撸猫给你看，可以发照片和视频”……

以闲鱼APP为例，消费者可以在提供“代喝奶茶”的卖家中选一个，根据金额下单支付后，对方就会去买一杯指定口味的奶茶，然后录一段视频发给消费者。视频包括讲述奶茶的颜色、材料、甜度、香味等，并会显示当日时间，说明是一款“个性定制化”服务，而非拿录制好的“网红”视频进行“一对多”发送。

有网友留言表示，想喝最新口味的奶茶，又怕里面奶油太多会发胖，正好网上有花钱请人代喝的服务，所以下单买来尝尝鲜。

中国贸促会研究院国家贸易研究部主任赵萍说，上述消费尽管比较小众，但是折射出消费的个性化和多样化，这也是未来的趋势。人们得到的是一些精神方面的满足，更像是花钱买一份“体验报告”。

花式消费能走多远？

业内人士认为，在大众创业、万众创新的时代，互联网等科技革命越来越能激发出人们的灵感，服务创新业态将层出不穷。

“但是个性化和多样化的服务，仍要看成本与收益，这是绕不过的话题。”赵萍说，倘若只是一种消费现象，没有一定量级的市场规模、盈利模式、时间检验，可能还无法马上将其称为一种新兴服务消费。

另外，上海市商业经济学会会长齐晓斋表示，互联网推动了“社交消费”，市场也乐得“投其所好”。上述小众消费现象的背后，除了90后、00后年轻人可能喜欢猎奇新事物以外，也有商家借助新媒体、新平台进行营销传播的考虑。

马川也认为，“社交消费”新鲜、有趣、互动性强，这都是吸引年轻人的地方，但社交话题和热点来得快、去得快，很多时候是游戏、跟风和炒作的产物，很难成为一种稳定的、持续的消费模式。

出于新奇，复旦大学生小许最近为“压力山大”的考研室友购买了一次夸人服务，5分钟夸下来，小许并不太满意，主要是还不怎么了解“客户”需求就泛泛而夸。“舒缓压力的效果有一些，但不会第二次购买了。相比下来，还有更多更有针对性的解压方式。”小许说。

(责编：仝宗莉、朱一梵)