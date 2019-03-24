原标题：央行报告显示 45%居民倾向“更多储蓄”

央行22日发布的《2019年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示，倾向于“更多消费”的居民占25.9%，比上季回落2.8个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占45.0%，比上季上升0.9个百分点；倾向于“更多投资”的居民占29.2%，比上季上升1.9个百分点。

居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为50.1%、20.4% 和17.2%。被问及未来3 个月准备增加支出的项目，按照居民选择比例由高到低排序为：教育（30.6%）、旅游（29.7%）、医疗保健 （26.2%）、购房（21.5%）、大额商品（20.8%）、社交文化和娱乐（17.1%）、保险（15.2%）。

调查结果显示，对下季度，物价预期指数为60.4%，比上季回落3.9个百分点。其中，26.8%的居民预期下季物价将“上升”，54.6%的居民预期“基本不变”，8.1%的居民预期“下降”，10.5%的居民“看不准”。对下季房价，25.8%的居民预期“上涨”，52.7%的居民预期“基本不变”。

同日发布的《2019年第一季度银行家问卷调查报告》显示，银行家宏观经济信心指数70.1%，比上季上升1.6个百分点。

调查结果显示，一季度银行业景气指数为71.2%，比上季和上年同期均提高2.5个百分点。同时，贷款总体需求指数为70.4%，比上季提高7.4个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为62.5%，比上季提高3.9个百分点；基础设施贷款需求指数为63.4%，比上季提高5.5个百分点。分企业规模看，小微型企业贷款需求指数为71.8%，比上季提高3.9个百分点。

央行《2019年第一季度企业家问卷调查报告》显示，企业家信心指数为69.2%，比上季提高1.4个百分点。此外，一季度资金周转指数为58.6%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期下降0.1个百分点。其中，32.8%的企业家认为本季资金周转状况“良好”，51.5%认为“一般”，15.7% 认为“困难”。（记者屈信明）

(责编：仝宗莉、朱一梵)