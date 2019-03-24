原标题：“五一”小长假国际航线机票搜索量涨10倍

22日，国务院办公厅发布关于调整2019年劳动节假期安排的通知。“五一”4天小长假的消息发布后的一小时内，OTA（在线旅行社）平台上的机票搜索量迅速攀升。

去哪儿网平台数据显示，放假消息发布后一小时内，国际航线机票搜索量上涨达10倍。今年“五一”小长假期间，对游客来说还有一大利好：随着国航、南航执行退改签实行“阶梯费率”，境内四大航全面完成“阶梯”退改，旅客出行退改签方面也将更加方便。

“阶梯费率”退改签规则是分档划分退改签手续费，越早退改，支付的手续费越低。据去哪儿网介绍，国航起飞前30天退改签费用最低，南航、东航、海航、川航、厦航、深航等航空公司提前7天的退改签费用最低，起飞前4小时内或起飞后退票，乘客需要承担的飞机退改签费用最高。随着航空公司退改签新政的实施，国内的各OTA平台也相继更新，与航空公司执行统一标准，符合航空公司退改签政策时退款最快只需10秒。（记者赵展慧）

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