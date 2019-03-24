原标题：万物互联启新篇，今年会是5G元年吗？

新华网北京3月24日电 5G——构筑万物互联的基础设施，赋予经济增长新动能，支撑智慧社会新发展，对我们的生产生活将产生广泛而深刻的影响。2019年，会成为“5G元年”吗？

“如果两年前我们是站在第四次工业革命的门外眺望，今天我们已经实实在在进入到智能化变革的新时代，而5G将是推动智能化时代巨轮滚滚向前的强大动力。”3月23日，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆在中国发展高层论坛2019年会上如是说。

让5G照进现实生活

谈及5G与现实生活的交织，最先联想到的场景会是在哪儿？

在杨元庆看来，第一个场景是道路交通领域。这是基于无人驾驶具备依赖于5G高速、低时延、广覆盖的特性。

“第二个场景我认为会发生在工厂里，”杨元庆说，机床、鼓风机、炼油设备等，都会装上越来越多的传感器，并变得越来越智能。计算、存储、网络的模块都会加进去，通过5G相互连接与大数据分析让流程更高效，让决策更及时、精准。

他提到的第三个场景，则发生在生活社区中。“每个小区都会5G的基站，让通讯更加顺畅，不会卡顿，这是云计算和边缘计算相结合的方式。”

而5G与垂直行业的结合，将为更多行业带来美好愿景。杨元庆说：“毫无疑问首选制造业，连续制造业、离散制造业都会因5G‘插上翅膀’。第二个行业我会选教育，教育行业也会更广泛地使用5G。”

让标准定义全新平台

关于5G的工作部署，工业和信息化部总经济师王新哲透露，下一步将优化市场发展环境，研究制定5G商用的配套政策，推进站址保障和共建共享，加强标准制定、安全保障、资源配置等方面的政策协同。

全球移动通信系统协会会长葛瑞德表示，4G时代第一次形成了所谓的国际标准，但1G、2G时代有不同标准。在4G的基础上，5G将提供更优质的服务，成本更加低廉，有更多机会形成一个共同的平台。

杨元庆预测，在软件定义技术的推动下，传统的、高成本的通信专用设备，将被标准化的服务网络和存储设备所取代，从而使得整个通信行业的基础架构由此被颠覆。

让开放助力生态繁荣

“5G技术是经济全球化浪潮下的创新成果，开放发展是必由之路。” 王新哲说。

杨元庆接受新华网采访时表示，5G商用将大大提升下一代无线通信网络的开放性及灵活性。大量的计算、分析和判断可以在移动的边缘实时进行，因此设备的前端也将变得更加轻量化，对设备的形态和模式将产生巨大的改变，推动智能互联网的发展驶入一个快车道。

王新哲说，中国将秉承开放合作、互利共赢的原则，推动政府部门、行业组织和企业层面构建多层次的5G国际合作体系，深化技术、标准、频率、产业应用等多层面的国际合作，共同打造开放共赢的5G产业生态。

让世界因5G更美

新兴领域的蓬勃发展，往往伴随着潜在风险，就像5G同样会面临着“成长的烦恼”。

中国电子科技集团有限公司总经理吴曼青提出他对5G可能衍生出的隐患：“第一，5G时代个人隐私权保护的问题将会更加凸显。第二，作为一个国家，每天生活的基础设施的安全问题也会变得更加突出。”此外，由连接而带来“数据灾难”和“数据垃圾”也是风险点之一。“有一种说法‘做大数据的人要像捡垃圾的人学习，在捡垃圾之前就应该知道垃圾怎么分类。’大数据也有可能会成为一种垃圾，给我们带来更多的挑战。”

正如国务院发展研究中心宏观经济研究部部长陈昌盛所说，世界因为5G会变得更美。相比真实世界的技术变革，我们内心世界的感知相对较慢，所以我们在快与慢、大与小、实与虚之间调试很多才能适应。

5G已至，我们需有所准备。（文/闫雨昕、刘绪尧、何凡）

(责编：仝宗莉、朱一梵)