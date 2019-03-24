“辣翻天”来袭，10天涨3块却令商贩发愁，啥情况？

从去年10月以来，辣椒的价格就不断上涨，而今年3月以来，市场上辣椒价格再次“暴涨”。短短十几天，就从每斤8块多涨到每斤11块钱。
涨价对于无辣不欢的人来说可不是件好事，那么辣椒种植户和经销商，是不是迎来利好？
央视财经记者走访了我国辣椒主产区之一的山东金乡，那里的贸易商却同样高兴不起来。咋回事？
山东金乡：辣椒供不应求 贸易商找货难
杨婷是从贵州赶来购买辣椒的商户，她在贵州经营着一家辣椒面加工厂。眼下正是辣椒集中上市的季节，每年这个时候她都会来到产地进行采购，往年每次都要采购上百吨，但今年距她的预期相差甚远。
贵州省贵阳市三桥市场辣椒加工商户 杨婷：来了6、7天了，价格太高了买不到货，现在买了大概30吨左右，和我预计的差远了。
杨婷告诉记者，今年在市场上由于辣椒缺货，价格每天都在涨。往年这个时候，辣椒的价格是在每斤5-6元，今年短短几天价格已经涨到了11元，比去年翻了一倍多，同时辣椒的品质也有所降低，想买到成色好的辣椒价格还要更高。此次采购的货量只够她加工厂用一个多月，按照往年她要备足半年的货。
仅像杨婷这样的外地客商买不到辣椒，在本地做辣椒批发的贸易商贩也是收不到货。
山东凯盛辛山红农业发展公司总经理 周勇：去年同期我们还在收购，今年将近提前两个月就断货了。
市场负责人说，往年这里大概存1000吨的辣椒，现在只有40-50吨左右。央视财经记者在金乡的另一个大型交易市场也看到了同样的场景。
数据显示，2018年10月以来，产地辣椒就开启了涨价模式，特别是春节过后，辣椒价格上涨迅猛。截至目前，三樱椒上等货价格在每斤11元，较去年10月每斤上涨4.5元，涨幅69.23%，较去年同期的每斤6元相比，上涨83.33%。
贸易商拿不到货，市场上的辣椒流通量也大幅下降，是什么原因让辣椒变得如此抢手。
马钦峰是山东一家辣椒加工企业的销售经理，公司日常业务就是从农户和贸易商手中收购辣椒后进行初加工处理，然后把货卖给食品企业，不少国内大型调味品企业都是他们的合作伙伴。不过眼下，他不仅已经停止了辣椒的收购，也并没有积极卖货，而是把所有的辣椒都放在了冷库储存。
业内人士表示，今年的辣椒行情主要受到去年夏天极端天气的影响，去年五一之后，北方先是迎来高温天气，山东、河南地区一度达到40多度，导致辣椒授粉不良，坐果率低，随后又迎来了台风“山竹”，主产区遭受洪涝灾害，导致辣椒总产量下降30%。
贸易商表示，去年冷库辣椒达到3.8万吨，今年当地冷库存量在2.5万吨左右。专家表示，我国每年都会从印度进口10万吨辣椒补充国内的需求，但是，今年辣椒进口量也将萎缩。
山东卓创资讯辣椒行业分析师 赵功莹：每年4月份是印度椒进口到中国的一个关键时候，但是2018年印度产量也有一定下降。
专家预计，今年辣椒进口量将比往年减少2-3万吨。目前市场供应量紧缺导致下游加工企业面临原料成本上升，利润受到压缩。
除了极端天气和进口量收缩的影响，近年来辣椒种植面积萎缩，也是导致今年辣椒价格上涨的原因之一。
据统计，2017年全国辣椒种植面积减少20%，主产区山东金乡种植面积减小约25%。那么今年辣椒价格暴涨，农户是否又会多种呢？
在金乡当地，老百姓采用大蒜与辣椒套种的模式，先种大蒜，等4月中旬左右开始栽辣椒。正常年份，每亩地产辣椒在600斤左右，按照往年每斤4-5元的收购价，老百姓一亩地的收入在3000元左右。而去年因为受灾，辣椒平均亩产量降到400斤，但收购价格涨到了8-9元，种植户还增收了不少。
农民看着辣椒经济效益好，自然会选择多种。咨询机构提供数据显示，今年山东地区辣椒育苗量增加20%，河南商丘主产区增加30-40%，河北增加30%，山西、内蒙古、新疆平均增加20%。2019年全国辣椒种植面积达到400多万亩，较2018年的337万亩增长了近20%。
山东卓创资讯辣椒行业分析师 赵功莹：农户的种植成本是在每亩700-800元左右，这样算下来农户净利润在2000-3000元之间，农户种植辣椒的收益是比较可观的。
业内人士表示，近十年来辣椒价格并没有出现大的波动，本轮辣椒价格上涨是受极端天气影响，属于个别现象。今年各地椒农扩大了种植面积，业内人士提醒，椒农们应理性种植，不要盲目跟风，避免农周期对农产品价格波动带来的影响
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