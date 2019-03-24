李伟：新时代坚持扩大开放 要开新渠、引活水

国务院发展研究中心主任李伟在论坛开幕式上致欢迎辞。（摄影：于凯）

人民网北京3月24日电 中国发展高层论坛2019年年会今日上午在北京开幕。论坛主席、国务院发展研究中心主任李伟出席开幕式并致辞。

李伟指出，中国跨入新时代、坚持扩大开放，就是要开新渠、引活水，就是要通过实行更加积极主动的开放政策，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放格局。

以下为致辞全文：

尊敬的韩正副总理，尊敬的新加坡尚达曼副总理，尊敬的本届论坛的外方主席蔡澈先生，尊敬的各位来宾，女士们，先生们，朋友们，大家早上好！

非常高兴在这生机勃勃、充满希望的春天，与各位再次相聚钓鱼台国宾馆。首先请允许我代表国务院发展研究中心，向参加本届论坛的各位嘉宾和朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

去年，中国隆重庆祝了改革开放四十周年。习近平主席在庆祝大会的讲话中指出，“必须坚持扩大开放，不断推动共建人类命运共同体”，“开放带来进步，封闭必然落后”，有力地宣示了中国继续深化改革开放的坚定信念和决心。

十二世纪的中国思想家朱熹曾经写过一首诗，其中有两句是，“问渠哪得清如许，为有源头活水来”。中国跨入新时代、坚持扩大开放，就是要开新渠、引活水，就是要通过实行更加积极主动的开放政策，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放格局。这是中国持续保持发展活力的关键所在。

四十年的改革开放，极大地改变了中国的面貌，大幅度提升了全国人民的生活水平，同时也为世界的转变增色添彩。中国和世界都从这种开放性、合作性的关系中受益：国际环境总体保持和平稳定，全球贫困人口大幅度减少，社会领域取得长足的进步，市场更为广阔，科技创新更加活跃。人类历史上，从来没有一个时期像过去四十年那样，在如此短的时间使如此众多人口享受到现代文明的成果，这是属于全人类的伟大成就。

但是，世界的发展和进步并不总是一帆风顺。当前，世界正处于百年未有之大变局。世界经济格局、全球经贸环境、产业转移、风险特征等都在发生深刻变化。贸易保护主义、民粹主义在抬头，既有的全球经济治理体系正面临严峻的挑战。变中有危，变中有机，充满不确定性。

我们今天在这里共聚一堂，正是为了携手应对这种巨大的不确定性，我们这届论坛的目的和价值所在，就是要在不确定中，寻觅积极的确定性；在分歧中，寻觅共识；在疑惑中，增进信任；在忧虑中，增强信心。

在不确定的阴霾中，我们应该看到积极的确定性：和平与发展仍然是当今时代的主题；世界各国人民对和平和美好生活的向往没有改变；中国对外开放的大门正越加敞开；中国经济仍在稳步发展，市场不断扩大，新的比较优势方兴未艾，合作机遇不断涌现，在座的诸位可以相信中国仍然是国内外企业的发展热土。

我们还应该看到，中国扩大开放、寻求合作的信念、决心和诚意没有改变，与会代表们寻求沟通、理解、合作的热情没有改变。稍后韩正副总理将发表主旨演讲，李克强总理明天将会见与会的主要外方代表，还有许多中央部门和地方政府领导人也将出席这两天的会议。这都表达出中国政府与世界对话、沟通、合作的诚意。我很高兴地了解到，在这次论坛正式开幕前两天热身活动中，与会代表已经通过论坛秘书处安排了数百场的各类交流活动。有如此沟通的热情，合作的诚意，我相信我们必能度过寒冬，迎来春暖花开的盛景，收获不断深化合作的累累硕果。

作为两会后首个国家级大型国际经济论坛，中国发展高层论坛到今年已经是第20届了。论坛坚持“与世界对话，谋共同发展”的宗旨，是中国政府领导、全球工商界领袖、国际组织和中外学者之间重要的对话平台。在过去二十年里，正是得益于各方的积极参与和贡献，将论坛打造成了具有全球影响力的对话平台，在促进中国与世界的沟通与合作中发挥了重要的作用。20岁，是中国文化的“弱冠之年”，即跨入成年人之年。对于论坛来说，同样意义非凡。在这重要里程纪年，我代表论坛主办方国务院发展研究中心，向长期以来所有关心支持论坛发展的全球各界人士表示衷心的感谢。

2019年，注定将是不平凡的一年。本届论坛以“扩大对外开放，促进合作共赢”为主题，是对我们面对的时代主题和共同期盼的呼应。我相信，通过与会各方坦诚交流，积极探讨，我们一定会增进相互的信任，取得更多共识，找到更多合作共赢的机会。

预祝本届论坛取得圆满成功！

(责编：仝宗莉、文松辉)