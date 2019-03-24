蔡澈：坚持扩大开放是通往未来成功的路线图 

戴姆勒股份公司董事会主席蔡澈在论坛开幕式上致辞。（摄影：于凯）

人民网北京3月24日电 中国发展高层论坛2019年年会今日上午在北京开幕。本届论坛的外方主席戴姆勒股份公司董事会主席蔡澈出席开幕式并致辞。

蔡澈表示，本届论坛的主题是“坚持扩大开放 促进合作共赢”，这既是中国过往成功经验的高度概括，也是通往未来成功的路线图。包括戴姆勒在内的很多公司都参与、见证、贡献并受益于中国的改革开放和令人瞩目的经济发展。

蔡澈说，最近有一些声音在质疑全球化时代是否即将终结。对此，我想说：“我不同意”。当然，时代充满挑战，复杂动荡的国际环境、经济下行的压力正在动摇全球商界人士的信心。但是，我觉得可以用一句中国的成语来回应，我们不能因噎废食。在当前充满挑战的国际环境下，我们应当更坚定不移继续推动自贸和开放市场。中国在这方面发挥着举轻若重的作用。

以下为致辞全文：

尊敬的韩正副总理，李伟主任，各位部长，各位代表，各位嘉宾。

作为2019年中国高层发展论坛的外方主席，我非常荣幸在此欢迎各位，并代表外方的与会人士致辞。

去年是中国改革开放40周年，今年则是中国发展高层论坛第20届年会，不管是改革开放的成功，还是发展论坛的成功，都代表了中国几十年转型的成功。本届论坛的主题是“坚持扩大开放 促进合作共赢”，这既是中国过往成功经验的高度概括，也是通往未来成功的路线图。包括戴姆勒在内的很多公司都参与、见证、贡献并受益于中国的改革开放和令人瞩目的经济发展。

中国目前已成为世界第二大经济体、第一大贸易体，全球经济增长的主要动力来源。从戴姆勒的角度来讲，汽车行业是这个成功案例非常重要的缩影。在很短的时间里，中国的汽车市场从无到有、从弱到强，发展成为世界上最大的汽车市场。对于包括戴姆勒在内的许多国际制造企业来说，它已经成为全球最重要的单一市场。同时，就我个人经验而言，中国也超出了我们所有人最早的预期。十年前，戴姆勒跟北汽集团的合资企业北京奔驰预计规划产能只有3万台。但是，北京奔驰现在已经迅速发展成我们全球最大生产基地，现在年产量是最初规划产量的16倍。这也是为什么我们要把戴姆勒德国以外最大的研发中心设在北京的原因。

中国成为非常巨大的卡车市场，仅去年一年就售出了120多万辆卡车。更引人注目的是中国的运输技术、物流体系越来越先进和发达。我们坚信对于出行行业的各个企业而言，中国不仅仅是个市场，也是未来发展的风向标。中国人口的体量、消费模式、创新精神在全球都是独一无二的。经过近几十年的追赶式的增长之后，中国已经进入了尖端创新的时代。在很多方面，中国的发展也是提供了很好的教材，展示出开放与合作才是推动经济快速增长真正的动力。

最近有一些声音在质疑全球化时代是否即将终结。对此，我想说：“我不同意”。当然，时代充满挑战，复杂动荡的国际环境、经济下行的压力正在动摇全球商界人士的信心。但是，我觉得可以用一句中国的成语来回应，我们不能因噎废食。我想表达的观点是在当前充满挑战的国际环境下，我们应当更坚定不移继续推动自贸和开放市场。中国在这方面发挥着举轻若重的作用。

毫无疑问，中国如何去保持经济增长的动力、应对外部挑战，这将深刻影响全球经济发展的前景和全球化的进程。我们高度赞赏中国高层领导对于推动全球化进程做出的承诺。正如习主席在许多重要场合表示的那样，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

对我们这些国际与会人士而言，中国将以更加包容的姿态，进一步推动开放的承诺来鼓舞大家。我很感激也很自豪。因为在中国发展论坛20周年之际能跟大家再次相聚，在当下分裂主义、民族主义盛行之际，发展论坛释放了一个重要的信号，也就是全球合作才有未来。在过去的20年里，中国发展高层论坛已经名副其实成为中国高层领导与全球商界领袖、国际组织、中外学者之间沟通的平台，我们肩负共同的责任、共同的目标，只有众志成城才能不负所望。

韩正副总理，我们很荣幸您能拨冗莅临本届论坛。李主任、卢秘书长，非常感谢你们主办这次活动，搭建平台。衷心祝贺论坛已经取得的成绩。

在座很多外方的同仁在过去10年、20年坚持不懈的在参与论坛，我想我下面要说的话可以代表很多国际同事的心声。中国是我们过去的一部分，在现在是一个很重要的组成部分，也是未来决定我们成败的关键。我已经迫不及待地要跟大家来贡献我们的建议、分享我们的经验、交换我们的观点，我让一起努力，确保中国未来40年比过去40年更加辉煌。最后，祝贺中国发展高层论坛取得圆满成功！

(责编：仝宗莉、文松辉)