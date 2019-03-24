原标题：中国发展高层论坛经济峰会在北京召开 中外嘉宾共论以开放引领未来

一年一度的中国发展高层论坛23-25日在北京钓鱼台国宾馆召开。作为每年“两会”后首个国家级大型国际论坛，来自世界500强企业负责人、国际组织负责人、著名的经济专家和学者，将参加不同议题的讨论，这也是中国和世界双向沟通、增进互信、加强合作的平台。本届论坛的主题是“坚持扩大开放 促进合作共赢”，而这与当前中国改革开放正在努力推进的主题密切相关。

在今天上午的论坛经济峰会上，中央财经委员会办公室副主任韩文秀就表示，中国的市场准入负面清单将继续缩减、外资将能够进入更大的市场空间、更多产业领域，中国还将加快修改完善法律法律，以法定、规范的方式将对外开放举措固定下来。

中央财经委员会办公室副主任韩文秀：我们愿有关各方强化落实和监督相互开放的承诺，我们不开空头支票，我们是行动派。我们要认真实施《外商投资法》，加快制定配套措施，这将成为中国法治化营商环境的一个里程碑。

美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克在发言中表示，苹果公司的发展与各个国家的之间合作的关键一点就是开放，而苹果的发展也得益于中国的对外开放。

美国苹果公司首席执行官蒂姆·库克：我们看到中国一直在改革开放，苹果其实也是非常感谢中国，感谢中国能够打开中国市场，将你们的社区对我们开放。我们也是期待中国在未来不断地进一步开放，我们认为这是至关重要的，不仅仅是让中国以开放的方式实现自己的潜力，而且对于整个世界经济也是至关重要的。

据了解，参加今年中国发展高层论坛的，有96位世界500强企业和全球行业领先企业的董事长或首席执行官，以及50多位国际组织官员和著名学者。嘉宾们普遍看好中国市场以及中国经济的增长。

波士顿咨询全球首席执行官李瑞麟：我们做过一个调查，百分之八十的快速增长企业都来自中国和美国，这将刺激生成很多潜在的机会，中国经济在未来依旧是世界经济的推动力量。

(责编：朱江、仝宗莉)