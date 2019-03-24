赵斌：携手中国合作伙伴 共创共赢5G新时代

高通公司全球高级副总裁赵斌

人民网北京3月24日电 （记者孙婷婷）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛23日-25日在北京举行。高通公司全球高级副总裁赵斌在做客人民网访谈间时表示，植根中国，分享智慧，成就创新，高通作为中国改革开放的目击者、参与者和受益者，将继续与中国合作伙伴携手并肩，共同打造5G时代新的未来。

中国将会迎来新一轮外商投资热潮

“坚持扩大开放 促进合作共赢”，正如本届中国发展高层论坛的主题，经过40年的高速发展，中国已经深度融入世界经济。

“在无线通讯领域，现在世界前十位的手机厂商里面，有七席是中国企业，他们都是高通公司的重要客户。”在赵斌看来，这一优异成绩的取得，主要得益于中国优化外商投资环境等政策改革的频频发力、不断完善。

“我们是一家以科技为生命线和核心竞争力的企业，可以想像，没有知识产权保护，公司难以生存。”赵斌举例说，“中国通过巨大的努力，改善了知识产权保护的环境，为外国公司提供了极大的便利。高通是中国知识产权保护体制的受益者。我们有信心，今后中国的知识产权体系会越来越完善，对知识产权所有人的保护力度会越来越高。”

对于备受关注的《外商投资法》，赵斌亦十分看好。在他看来，以中外合资经营企业法、外资企业法、中外合作经营企业法“外资三法”为基础的外商投资法律体系“突出吸引和支持”，已难以适应新时代新形势的客观需要。“现在正是革新升级的时刻。”赵斌说，“《外商投资法》更多地注重于促进、包容和提升，同时回答和解决了改革开放过程中所面临的一些问题，传达了中国新一轮高水平对外开放的信号。”

赵斌相信，“中国将会迎来新一轮外商投资热潮。”

携手中国合作伙伴 共同打造5G时代新未来

当前，全球数字经济发展需求强劲，什么是新常态下实现从高速增长到高质量发展的动力之源？5G技术被寄予厚望。

对此，赵斌深有体会，“在上月的2019巴塞罗那世界移动通信大会上，大家都被中国厂商所展示的5G手机所震撼，可以说，中国企业在5G时代已占领先机，取得了先发优势。”

在赵斌看来，“5G不是凭空而来的，我们在2006年就已经开始研发第五代移动通信技术了。那时，仅有为数不多的企业能够想到这一点。”据他介绍，从去年开始，高通和OPPO、vivo、小米、联想、ZTE、闻泰合作开展“5G领航者计划”，“经过共同的努力与合作，产生了新一代的、即将呼之欲出的5G商用化。” 在此基础上，5G将会迅速推广到更多其他前沿科技领域，人工智能就是其中最重要的一环。

“以5G技术为依托，再加上人工智能，专注于把移动技术应用在互联网上，让互联网活起来、动起来，让消费者拥有真正良好的体验，等于给世界打开了一扇新的大门，具有非常广阔的意义。”

“2G跟随、3G突破、4G同步”，中国有望在5G时代实现“弯道超车”，“成为第五代移动通信技术第一批最先普及的国家。” 赵斌信心满满地说。

(责编：仝宗莉、杨曦)