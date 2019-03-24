沈南鹏：生生不息的追梦人推动中国不断向前

人民网北京3月24日电 3月23 - 25日，第20届“中国发展高层论坛”在北京钓鱼台国宾馆举行，今年的主题是：“坚持扩大开放、促进合作共赢”。在3月23日举行的“CDF Talk” 创新演讲环节，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏以“追梦人的故事”为题发表了演讲。

沈南鹏表示，红杉中国正在帮助越来越多的创业者实现他们的梦想。“一代代追梦人必将把中国梦的精神传递下去。正是这种强大的向上的力量，让我们对中国的未来始终充满信心，我相信它一定会推动国家能不断的向前，不断的发展，不断的壮大。”

以下是沈南鹏的演讲全文：

大家好，我是红杉中国的沈南鹏。很高兴来到中国发展高层论坛，这是中国最“高大上”的国际会议之一。今年的主题是“扩大开放、合作共赢”，这也是贯穿改革开放40年来的一条主线。红杉中国正是这一理念的受益者。但是今天，我并不打算给大家汇报红杉过去14年投出了多少家独角兽、管理的资金规模又增加了多少、回报有多出色等等。

今天，我想讲几个追梦人实现他们梦想的故事。

说到追梦人，我自己也算是其中之一。从小在上海长大，在上海交通大学读完本科，后来又去了美国留学，回国后在投资银行工作，之后进行创业，每一次选择都是因为看到了改革开放带来的发展机遇。

20多年前，我在香港投行工作的时候，每半年左右都会去一次硅谷。每次我都能感受到那里互联网企业的蓬勃发展，改变着人们的生活和工作方式。于是，我与几位伙伴一起创建了携程，起因是看到了Expedia在美国的成功，我们认为中国酒店、机票预定业务一定大有可为。如今20年过去，携程已经发展成为全球第二大OTA，甚至将当年对标的Expedia抛在身后。后来，我们又创办了如家——中国第一家快捷酒店连锁品牌。第二次创业的灵感，来自于我一次去美国德克萨斯州出差的时候。从达拉斯机场到市区短短30分钟的路上，林林总总有十多家不同的经济型酒店的品牌。我想，中国不应该没有一个本土的大型经济连锁酒店品牌。十几年过去了，以酒店数量计算，如家已经是全球排名前十的酒店集团了。

回首这两次创业的经历，都运用了很朴素的方法论：面对中国巨大的市场，我们参考海外先进的经验，再根据中国的实际情况进行创新，创造出更加符合中国市场的独特产品和服务。比如，当时国内互联网覆盖率有限，所以携程并没有只做纯网上交易，而是在早期大量使用了呼叫中心，并且引进了传统制造业的六西格玛标准，实现了服务业的精细化管理。这让携程的业务在当时脱颖而出。携程、如家之后，我从一名创业者变成了一名投资人，创办红杉中国，希望帮助更多的创业者实现他们的梦想。

在过去的十多年里，我们非常幸运，投资的企业中有一些非常成功，今天市值已经百亿美元，甚至接近千亿美元，然而有一家企业让我们特别引以为豪，它的名字叫中和农信，他们给中低收入的农民提供小额贷款等服务，帮助这些农民发展产业，增加收入。换句话说：他们为农村金融打通了最后100米。在开始讲中和农信这家公司之前，我想请大家先看一张地图，我不知道在座有多少人知道定西这座城市？ 像这样的地级市，在中国还有将近300个，但是很不幸，定西是作为一个深度贫困的地区存在的，它的人均GDP还不到北京的十分之一。一位定西农民辛辛苦苦一年挣的钱，可能只够买一台iPhone 8 。

定西对我来讲并不陌生。1986年暑假，我作为上海市优秀大学生代表曾来到这里社会考察，我在那里呆了7天，那时候对它的印象，就是两个字“贫穷”。30多年前那段短暂的几天逗留，让我一个当年18岁的青年第一次认识到了世界是“折叠”的，也萌生了一个未来希望make some impact的愿望。现在，这里还是国家重点扶贫地区，接下来，我想讲三个定西人的故事，两个人的故事都和中和农信有关。

他叫蔡学权，是中和农信在甘肃省定西市的一名信贷员。蔡学权扎根在农村，虽然同样是信贷员，他们和在五星级写字楼里的金融从业者完全不同。他们的工作更令人尊敬。我想问在座的一个问题——你们当中应该有不少是从事金融行业的——在你们刚刚入行，参加面试的时候，一般会被问到什么问题？哪个学校毕业？学什么专业的？未来职业规划是什么？大概可能是这些问题吧。

你们知道像蔡学权这样的信贷员，在他们面试时被问到的第一个问题是什么吗？——你怕狗吗？这是一个非常现实的问题：中和农信的信贷员，他们要跋山涉水、跑遍十里八乡，要面对护院的中华田园犬，还有一些乡亲们的质疑。而最终很好完成业务的信贷员，都是那些进得去农民的家，听得懂农民的话，亲近他们生活的人。蔡学权就是这样的人。在向他贷款的客户中，给蔡学权印象最深的是一个叫宿宝军的年轻人。

这是宿宝军家之前住的房子，一个只有在临时工地才能看到的彩钢房。母亲病逝、父亲没有什么收入来源，第一个老婆弃他而去，还留下嗷嗷待哺的孩子，家里欠下很多债务，可以说是贫困户中的贫困户。宿宝军从蔡学权这里知道了中和农信，在五位邻居的联保下，他成功地获得了贷款，还清了以前的债务。他去了城里一家餐厅打工，后来，他和老婆把打工的餐馆盘了下来，自己做起了老板，还把留守在村里的老父亲和孩子接到了县城生活。这种小额贷款已从最初的“救急钱”变成了“致富钱”，更是把一位农村青年从绝境中拉了出来，努力实现了一个小小的梦想。

宿宝军现在的梦想是将饭店开得更大，将来可以有一辆车，家人能住进楼房，孩子能考上好点的大学。我们曾经做过一个估算：像蔡学权这样的信贷员，如果一个月要放掉90万的贷款，他平均要跑100公里的山路，要去5个村庄，接触二三十户农民。到今天为止，中和农信的在贷客户数已经高达36万，覆盖21个省。但是一直以来，它的不良贷款率都只有1%。中和农信目前有3200多个“蔡学权”们。他们是整个普惠金融能够发展壮大的毛细血管。

定西还有一个值得讲述的“年轻人”，他和我下一个故事有关。

这个小男孩叫王前进，9岁，小学四年级。他有一位从来没有见过面的英语老师，叫Ann，来自美国，宾夕法尼亚大学毕业，拥有教育学硕士学位。他和Ann远距万里，但这并不妨碍他们成为师生，成为朋友。这是一封王前进写给Ann的感谢信：“我的梦想是当一名护士。外教老师给我带来了快乐，还有很多知识。不知道怎么感谢你，只有纸上说声谢谢你。”虽然远在山区，但孩子们学习英语的兴趣被激发了出来，定西的孩子，9岁的王前进也因此拥有了憧憬远大梦想的机会。帮助王前进种下这颗梦想种子的人，是我接下来要介绍给大家的另外一个主角。当然，台下有的朋友可能对她并不陌生。

她就是大米老师-Cindy米雯娟，VIPKID的创始人。她的平台能够让英语教育突破地理条件的限制，让全中国希望学习英文的孩子都可以通过在线视频的方式和外教老师一对一学习。很多成功的创业者十七八岁的时候，一般都在某个名校享受着自己的大学生活，但那个年纪的Cindy却已经在北京南城某一个地铁站口发起了传单。Cindy是个辍学生，只因为她当时无法适应传统的教学体制。但这不影响她对知识充满渴望，她离开校园的时候只有17岁。Cindy决定去北京闯一闯，和舅舅在南三环租了平房做少儿英语培训。

20年前的英语培训是一块刚刚兴起的巨大市场。很快，她们公司的年销售额超过2亿，发展越来越稳定。但是Cindy看到了互联网大潮在不断推动产业变革与进步，她也意识到，在线教育的未来不可限量。于是，她不顾家人的反对，在2013年创立了VIPKID，刚开始的时候，大家接受不了这种新型在线辅导的方式，起步很艰难，最惨时，公司账上只剩下一个多月的现金流。但勇于创新的人们总会等来属于他们的时刻，2014年，红杉资本在A轮投资了VIPKID，之后又连续投资了四轮。

我非常清楚地记得，第一次和Cindy聊天时，聊到她对整个行业的看法，她想解决的问题。她说： “我认为每个小朋友都是世界上最重要的人，都应该有快乐学习和因材施教的机会”，当她说这句话时，她的眼睛里充满了创业的激情和光芒。Cindy让我感受到了新一代的企业家精神和力量。VIPKID这几年不断成长，现在，他们连接了超过50万亚洲小朋友和6万多名外教。同时有上万名国外小朋友在这个平台上跟着中文老师学习象形文字和中国文化。高峰时段，2.3万节课程在VIPKID平台上并发运行，整个世界被VIPKID的平台贯穿起来，变成了一个神奇的云端课堂。

改变自己的命运，改变世界，实现梦想。米雯娟就是这样辛勤努力着的众多中国企业家中的一员，他们在追梦的同时，也在帮助更多的人实现他们的梦想。

生活在定西的蔡学权、宿宝军和王前进，我从他们身上看到一种生生不息，不断超越自我的精神力量，本质上，它和企业家精神别无二致，而这股力量也正在改变着这片土地的命运。

改革开放40年，中国创造了人类历史上的经济奇迹，这背后的原因，不同的经济学家有不同的解释。我们依靠党和国家的政策和领导，城镇化带来的结构性机会，科技创新又给各行各业带来了升级与飞跃。我们也得益于全球化，得益于学习世界先进的商业模式和管理理念。但在这些成就和变化的背后，有一个非常重要的原动力，那就是亿万中国人在辛勤地工作和追逐梦想，希望以此改变自身的命运。在他们追求梦想的道路上，能够在他们最需要帮助的时候伸出援手，正是我们红杉资本今天这份工作的意义和价值所在，红杉也会一如既往的在这条路上前行。

今天我为在座各位分享的这几个追梦人的故事，并不罕见，而且每时每刻都在我们身边上演着，这就是中国，这就是我们的中国梦。一代代追梦人必将把中国梦的精神传递下去。正是这种强大的向上的力量，让我们对中国的未来始终充满信心，我相信它一定会推动国家能不断的向前，不断的发展，不断的壮大。

谢谢大家。

(责编：朱一梵、仝宗莉)