赵令欢谈金融行业对外开放：竞争中蕴含机会

人民网北京3月24日 （记者 朱一梵）3月23 - 25日，第20届“中国发展高层论坛”在北京钓鱼台国宾馆举行。弘毅投资董事长赵令欢在人民网现场访谈间接受专访。

——谈金融行业对外开放对本土金融机构的影响

赵令欢表示，“竞争会让强者更强，会让弱者知道怎么变强”。

他说，“我觉得中国的从业者，不管在什么样地位的从业者，都会很欢迎把规则、规范制定得更好，也会很欢迎竞争。而且，弘毅本来就是国际资本、中国投资，做中国专家。我觉得国外的大金融机构，要到中国来起真正的作用，就要充分的本地化。而在它们本土化的过程中，我们这些在本土投资的基金，不管是从从业的人员角度来讲，还是从各个机构来讲，都有机会通过合作提升自己。”

——谈数字化

赵令欢解释说，互联网+是整个数字化重要的基础，“现在的数字化可以追溯到过去，从信息化这一轮开始，人类的基本的生活方式由于有了计算机和移动通讯，由于两者的结合，到现在的大量数据采集，然后在数据基础之上用互联网的方式互通，用强悍的计算能力去模拟或者推演人的思维和人的需求，从而引发了我们出行不再考虑要用车，变成了无人驾驶。最近这十多年在投资界有独角兽，实际上这些独角兽都是观察某些人的基本行为，然后用跳跃的方式、现在的技术，去帮人解决基本诉求，就产生了所谓的颠覆。数字化不是某一个技术或者某一个现象，而是人的生活和工作的方式。这种数字化，直接就切入了和影响到了很多我们所谓的传统存量经济。酒店怎么开，餐馆怎么开，零售怎么做，生产制造怎么做等。”

——谈国企体制改革

赵令欢认为，国企体制改革是中国经济发展，特别是深化改革的一个主要的主题。而且是一个长期不间断的主题。“首先国企改制不像一般人理解的是公有和私有的转化，国企改制不是私有化过程，而是通过机制和管理的提升，向市场化轨道靠近，让企业有竞争力。一般竞争性行业的企业，就是应该用竞争行业的规则，就是从治理到管理都要市场化。根据现在的发展基础，用混合所有制的方式，提升企业的持续力和竞争力。这个主题，是螺旋式上升、永恒不变的主题——把股权都做好了，还有管理的提升，还有一个什么时候拥抱什么样的技术，做什么样的战略等。”

——谈企业的“主业突出”和“多元化”

赵令欢认为，“具体的企业、行业和具体的国家是有不同环境的，没有一个统一的公式说这么做就是好企业。美国很多企业经历了主业多元化，再主业突出，拆啊，分啊，分啊，拆啊，是我们并购重组基金的最好的市场。中国也不例外。”

他认为，一个企业做得好和坏，很大程度上是在基础之上取决于这个企业的领导人是谁，股东是谁，选择什么样的行业。一个做多元化的企业，需要做的事情，从管理、治理到文化，到人才，和一个做专业化的企业，实际上是很不同的。这就是为什么很多做专业做好的企业，想去做多元化的时候失败率会变得高。

赵令欢表示，“经验上说，一个好的企业，是应该把一件事做得比别人都强——这样才有竞争力，才可以持续下去。要把一件事做得比别人都强，首先要专注。‘主业突出’，就是这个基本道理。但是也有些时候，主业做到一定时候，其他相关的一些行业，也应该和这个有配合的方法。多元化也好，还是只做一件事也好，这都是企业自己可以选择的有效的战略。”

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