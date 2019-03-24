梁建章：加强人才流动性 打造全球科创中心

携程集团董事局主席梁建章做客人民网访谈间。张启川摄

“加强人才流动性，成立一个面向全球的科创中心，吸引更多人才来中国。”

“如何用国际化的方式、视野来展现中国文化，将文化与旅游更紧密地结合起来，这是我们要研究的课题。”

“中国发展高层论坛2019年会”经济峰会23日在京举行。在“CDF Talk”创新演讲环节之后，带着携程集团董事局主席、北京大学光华管理学院教授的双重身份，梁建章做客人民网访谈间，就数字经济时代的人才需求变化、如何保持人口规模优势、旅游业如何助力中国成为全球交流和旅行的枢纽等话题接受记者专访。

成立面向全球的科创中心 吸引更多人才来中国

随着数字经济时代的到来，新业态、新产业、新技术不断涌现，许多行业也为适应数字时代而经历着“蝶变”。在这样的大背景下，我国劳动力市场的需求会有怎样的变化？梁建章认为，数字时代对劳动力的技能要求有所提高，研发等与创新相关的岗位会增多，但同时对服务型岗位人员的需求也会增加。“中国正在经历劳动力技能升级，教育投入、包括科技研发能力都在不断增加。因此，中国应会在未来的数字化经济科技创新方面有很大潜力和发展。”

今年的《政府工作报告》首次将就业优先政策置于宏观政策层面，就业已被视为经济发展的优先目标。对于当前的就业形势，梁建章认为，中国的就业率较高，但面临着几方面问题。第一是区域错位。一边是大城市需要大量劳动力，一边是农村闲置劳动力多，城市容纳劳动力的潜力没有充分发挥出来，造成劳动力错配。第二，中国在人才吸引方面有很大提升空间。相当一部分人才输出到国外，相对而言，被吸引到我国的人才较少。“我们的城市化策略应更开放，让城市融入更多劳动人口，这样可以提高劳动力利用率。同时，要加强人才流动性，成立一个面向全球的科创中心，吸引更多人才来中国。”

保持人口规模优势 维持国家竞争力

国家统计局数据显示，2018年中国人口增长率、出生率较2017年有所下降。在梁建章看来，庞大的人口规模让中国在过去几十年的发展中受益。保持中国的人口规模优势，是维持国家竞争力的关键因素。

“最近二十年，中国的人口规模优势还可维持。如果放开生育，到2040、2060年，中国人口结构健康，因为其本身的规模效应，中国应该会成为世界上收入最高的国家之一。” 梁建章建议进一步出台鼓励生育的相关政策，提高生育率。

良好的教育，对于提高劳动力素质十分重要。梁建章指出，中国教育现在面临着生源向外流失与教育水平不均等的问题。他建议通过多方面措施提升人口素质。例如放开和增加教育供给，如放开高考自主招生；放开和促进对外交流等。

除了人口规模，梁建章一直关注人口素质的提升。针对留守儿童教育问题，他呼吁全社会共同致力于让这些孩子在大城市里和父母一起成长。“这样会对这些小孩整个的教育水平的提升、加入到整个中国社会的起飞，起到更好的效果。”

为此，梁建章默默地在行动。2018年，他不止一次前往西安。西八里儿童早期发展中心——一个位于城中村的养育中心，是他在西安的牵挂、搭载着他对中国人口质量提升的期望。“农业经济比重不断下降，城市的收入对农村的年轻人具有更大的吸引力，城市会涌入越来越多的人。农村的孩子越来越少，进城的孩子越来越多，对比农村，城市更需要早教中心。”

文旅更紧密结合 让中国成为全球交流和旅行的枢纽

“建设普惠多赢的‘一带一路’”是此次峰会的分会场主题之一。“一带一路”无论对于中国企业还是劳动力资源来说，都是“走出去”的好机遇。

“对于制造业而言，如果产品足够好，可以很快进入全球市场。但每个服务市场不同，服务行业想要进入全球市场，则需要听取更多当地消费者的反馈、了解当地的商业环境。”梁建章认为，中国依托于巨大的本土市场，已经积累了一些企业国际化的优势。规模优势让中国产品在市场中抢占了先机。另外，留学归来的国际化人才的增加，也为企业走出去起到了促进作用。

现在越来越多的国人喜欢出境游，携程的目标，则是要发展“入境游”，要让更多的外国游客来中国。

“外国人到中国，很大一部分是冲着中国独特的文化过来的。中国的文化在国际上的宣传力度还需要加大，如何用国际化的方式、视野来展现中国文化，将文化与旅游更紧密地结合起来，这是我们要研究的课题。”梁建章表示，携程现在推出的一些海外品牌，能够让外国游客更好的了解中国的旅游产品。“要助力国家软实力提升，吸引更多人来中国与我们互相交流，让中国成为全球交流和旅行的枢纽。

携程目前也正在帮助一些贫困地区发展旅游资源。“随着高铁的发展，国内旅游越来越便利，一个周末都可能到几百公里外的地方游玩。出国旅游可能一年就一两次，但是周末国内游，可能有十次甚至更多。所以，这个是很大的空间。也是其他国家没有的条件，是中国非常大的优势。”“针对大家日益高涨的旅游需求，携程会努力推出更加适合消费者需求的产品。”

访谈最后，梁建章呼吁，“推出更多支持旅游、支持广大旅游爱好者需求的政策。”

(责编：仝宗莉、杨曦)