罗兰贝格CEO常博逸：《外商投资法》意义巨大，中国营商环境进入新时代

人民网北京3月24日电 （记者何卓彦 张晓赫 王天乐）昨日，由国务院发展研究中心主办的“2019中国发展高层论坛”在京举行。罗兰贝格管理咨询公司首席执行官常博逸在接受人民网专访时表示，《外商投资法》意义巨大，中国在保持对外开放的基础上将进入一个新的时代。

常博逸对今年论坛的氛围表示出极大的赞赏：“来到这儿我发现大家都试图在提出各种问题的解决方案，提出新的观点，会议气氛十分高涨，富有活力。”

常博逸受邀参加了23日下午主题为“民营企业：与时代共进”的分论坛。对于如何实现经济高质量发展，他提出了自己的观点：“高质量发展意味着科技的升级。”同时，他也指出：“高质量也体现在产品的高质量、服务的高质量、管理的高质量以及产业的创新。”

2019年3月15日，十三届全国人大二次会议表决通过了《中华人民共和国外商投资法》。这部法律对外商投资的准入、促进、保护、管理等方面作出了统一规定。常博逸认为《外商投资法》意义巨大，“中国在保持开放的基础上将进入一个新的时代，”同时，他还表示，外商投资的注入也将刺激中国企业在良性竞争的营商环境中提升自己的竞争力。

作为一名管理咨询公司的CEO，常博逸对企业、社会以及未来科技的关系有着十分敏锐的洞察力。他也曾著书探讨人工智能（Artificial Intelligence）的发展与人类命运之间相互博弈的过程。

对于人工智能目前对人类社会构成的挑战，常博逸认为人类应该有“居安思危”的意识。同时，他也表示人工智能与人类社会发展应该形成一个相辅相成的关系。“正如这次访谈一样，”他说到，“如果人工智能能通过现实增强的方式，让受众更好地接收这次访谈的内容，那么人工智能将让我们的生活变得更高效、更高质量。”

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