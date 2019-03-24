史蒂芬·罗奇：新中国成立70周年是一个伟大国家的伟大时刻

人民网北京3月24日电 （记者刘宁 王天乐）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛23日上午在北京举行。耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇在做客人民网访谈间时表示，新中国成立70周年是一个伟大国家的伟大时刻，尤其是改革开放40年以来中国经济的发展，令全世界都刮目相看。
罗奇曾任摩根士丹利首席经济学家兼亚洲区主席，被认为是华尔街的亚洲问题权威人物。谈到中国一带一路倡议，罗奇表示，中国将其对基础设施建设的特长延展到世界其他地区，并将它们进行泛区域的经济连接，这是非常巨大的投入，不仅有利于当地的经济发展，更对全球经济做出了积极贡献。
关于5G和人工智能，罗奇表示，工业4.0将给人类社会带来巨变。“5G强调的是连接速度，而人工智能是通过连接速度来转变我们人类社会的一些基本功能，这不仅仅是体现在无人驾驶汽车上，更多是在教育、医疗等各个领域。中国正积极地发展和布局5G和人工智能，这将在中国更加开放的格局中带来前所未见的经济和科技发展成就。
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