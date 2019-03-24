刘昆：今年为企业减负2万亿元 是积极财政政策的头等大事

人民网北京3月24日电 中国发展高层论坛2019年年会今日上午在北京开幕。财政部部长刘昆在“第三单元：积极财政政策新举措”论坛上表示，今年全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，这是积极财政政策的头等大事。减税降费有一个比例构成，今年是以减税为主体，大约占了70%左右，其他是由社保降费、降低其他各种政府性收费、降低企业的经营性收费。

刘昆强调，将落实好各项政策，实打实、硬碰硬，通过普惠性减税和结构性减税并举，重点降低制造业和小微企业的税收负担，增强企业的获得感。

目前小微企业一共有1798万户企业，占比较大，占全部纳税企业总数的95%以上。其中，98%是民营企业。对小微企业的减税主要是针对所得税，按照应纳税所得额的不同，分别采用所得税的优惠税率。从应纳税所得额来划分，有些应纳税所得额没超过100万的，税负是5%，比标准税率低了20个百分点。对于应纳税所得额100万-300万之间的税负是10%，也是大大低于标准税率。与此同时，还提高了增值税小规模纳税人的免税标准，用简明易行好操作的办法来提高企业的获得感，现在地方政府也出台了一系列的配套政策。在50%税额的幅度内减征了资源税、城乡维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税。

刘昆指出，按照我国要求，增值税的减税从今年4月1号起开始实施。一方面是把制造业等行业从现行16%的税率降到13%，将交通运输业、建筑业等行业的现行10%的税率降到9%，原有6%一档不变。在降费方面，5月1日起下调城镇职工基本养老保险单位的缴费比例，各地可以从20%降到16%，降费幅度是比较大的。

“我们还继续执行阶段性的降低失业和工伤保险费率的政策，对劳动密集型企业提高稳岗和社保补贴力度，通过这些举措切实减轻企业社保缴费负担，实际上也是提高公共服务的水平。”刘昆表示。

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