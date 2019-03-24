业绩表现良好，价值持续提升 中国太保发布2018年年度业绩

3月24日，中国太保（SH601601）公布2018年年度业绩。报告显示：中国太保以客户需求为导向，专注保险主业，做精保险专业，着力推动高质量发展，在报告期内经营业绩表现良好，价值创造能力持续提升。

2018年，中国太保集团实现营业收入3,543.63亿元，其中保险业务收入3,218.95亿元，同比增长14.3%。集团净利润（注1）为180.19亿元，同比增长22.9%。集团内含价值3,361.41亿元，较上年末增长17.5%，其中集团有效业务价值（注2）1,668.16亿元，较上年末增长24.1%。寿险业务一年新业务价值271.20亿元，同比增长1.5%；新业务价值率43.7%，同比提升4.3个百分点。财产险业务（注3）综合成本率为98.4%，同比下降0.3个百分点。集团投资资产净值增长率达到5.1%，同比提升0.3个百分点。2018年末，集团客户数达12,642万，较上年末增长1,089万。

寿险新业务价值全年实现正增长，业务结构持续优化

新业务价值增速逐季回升，全年实现新业务价值271.20亿元，同比增长1.5%；

续期业务增速26.2%，推动全年保险业务收入同比增长15.3%，达到2,024.14亿元；

业务结构持续优化，长期保障型（注4）新业务首年年化保费达304.99亿元，同比增长7.7%，占比提升7.4个百分点达到49.1%，推动寿险业务剩余边际余额较上年末增长25.0%，达2,854.05亿元；同时，新业务价值率同比提升4.3个百分点，达43.7%。

财产险业务综合成本率持续改善，发展速度明显回升

财产险业务加强品质管控，综合成本率98.4%，同比下降0.3个百分点；其中综合赔付率56.3%，同比下降3.6个百分点，综合费用率42.1%，同比上升3.3个百分点；

业务发展速度明显回升，保险业务收入同比增长12.6%，达1,192.18亿元；其中非车险业务收入同比增长29.9%，占比提升3.5个百分点，达26.2%；

农险、责任险、个人贷款保证保险等新兴领域快速发展，综合成本率保持良好水平。其中农险实现原保费收入（注5） 49.98亿元，市场份额快速提升。

坚持基于保险负债特性的资产配置，净值增长率稳中有升

集团管理资产达到17,035.26亿元，较上年末增长20.1%；其中，第三方管理资产（注6）规模达到4,703.04亿元，较上年末增长39.5%；

固定收益类投资占比83.1%，较上年末上升1.3个百分点；权益类投资占比12.5%，较上年末下降2.1个百分点，其中核心权益（注7）占比5.6%，较上年末下降1.8个百分点；

实现总投资收益率4.6%，同比下降0.8个百分点；净投资收益率4.9%，同比下降0.5个百分点；净值增长率5.1%，同比上升0.3个百分点。

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(责编：岳弘彬、曹昆)