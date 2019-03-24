郭盛： “硬核”技能比“心灵鸡汤”更重要

智联招聘CEO郭盛接受人民网记者专访（摄影：孙婷婷）

人民网北京3月24日电 （记者孙婷婷）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛23日-25日在北京举行。智联招聘CEO郭盛在做客人民网访谈间时表示，技能和岗位不匹配，是对人力资源的巨大浪费。由于经济结构的改善，中国面临着非常巨大的再教育的需求。与其让很多“心灵鸡汤”在市场上出现，不如有更多学硬知识、学核心技能的培训。

中国就业仍然处于稳定的状态

2018年，我国 GDP 增速为 6.6%，高于预期增速6.5%，经济的稳步增长直接作用于就业市场的繁荣。据《智联招聘2019春季人才流动报告》显示，2019年春节后两周内，发布职位的企业数、在线职位数比去年同期分别提升了13%和14%，但一些传统热门行业在春招时期的就业景气度较去年同期呈现出下滑趋势。

“热的行业变冷，会给大家心理上造成非常巨大的影响。但很多时候，是企业在做一些调整，是一个回归常态的去泡沫的过程。”郭盛认为，从近期和中期来看，中国就业仍然处于稳定的状态。“我们的就业指数是1.8，也就是1.8个岗位平均来找一个人。基本上如果真的要找工作，还是能够找到的。”

“硬核”技能是每个人在社会立足的底气

“未来不可怕，可怕的是变化的未来，我们仍然沿用旧的逻辑。”在郭盛看来，我国劳动人口的持续下滑，有危也有机。“从求职者的个人角度来说，关键是要抓住现在社会上比较热切需求的技能。把这些核心技能学会了，才能走得更远、走得更好。

对企业而言，内部的培养同样重要。“采取内部培养和外部招聘相互融合的方法，才能避免技能和岗位不匹配所造成的人力资源浪费。”郭盛说。

(责编：李楠桦、杨曦)