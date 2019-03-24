李楚源：打造粤港澳大湾区健康共同体

人民网北京3月24日电 （记者刘丽丽）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛23日-25日在北京举行。广州医药集团有限公司董事长李楚源23日下午在做客人民网访谈间时，提出了“通过协同发展、建立互认互通来促进共同发展”的建议，借助粤港澳大湾区建设的有利契机，实现大湾区医药健康产业协同发展，打造粤港澳大湾区健康共同体。

借助大湾区建设契机促进药品互认互通

粤港澳大湾区的建设为粤港澳城市群未来的发展带来了新机遇，也赋予了新使命。针对粤港澳大湾区内各地当前执行的不同药品制度，李楚源提出“通过协同发展、建立互认互通来促进共同发展”的建议。粤港澳大湾区各城市应当借助大湾区建设的有利契机，积极探索建立药品注册审评的“互认机制”，加快建立健全中药国际标准体系，试点药品等医药产品检测机构检测结果互认以及三地医师药师资格互认，实现大湾区医药健康产业协同发展。李楚源说，“通过政府的协调，共同制定国际标准，既引进来，又走出去，使大湾区里面的药品流通起来，从而实现药品互认互通，促进相近的药品引进来，促进中药走出去。”

政策红利激励企业实现高质量发展

今年的《政府工作报告》提出，在2019年将实施大规模的降税减费，降低企业负担，释放出一系列的政策红利。“对企业来说确实是大利好！”李楚源说，“今年的增值税率从16%降到13%，其他的税费也都有不同程度的下降，对于降低企业经营成本、提高企业盈利水平是非常好的消息。”李楚源以广药集团为例计算了一下，“由于国家政策的调整，我们一年可以减少税费大概是在3.6亿到5亿之间，相当于企业增加了3.6亿到5亿的利润，可以说是非常大的政策利好。在政策的激励下，今年我们将加大科技投入，开展国际化拓展，推进企业高质量发展，打造一个有产业特色的世界一流企业。”

智能化医疗改善老百姓就医环境

在谈到人工智能时代，老百姓未来的就医环境会发生哪些变化时，李楚源介绍说，随着老百姓对健康的期望值越来越高，医药企业也在不断推进智能化建设，从科研、生产、服务，全面推进智能化建设，方便老百姓就医。比如以前从医生开出处方到患者拿到药，需要半个小时甚至更长的时间。自从推进药房的智能化后，患者只需三分钟就可以取到药，极大方便了老百姓就医、取药。

中医药事业要坚持传承创新发展

中医药是中国的国粹，几千年来对中华民族的繁衍生息起到了巨大的作用。李楚源说，要传承好中医药文化，传承工匠精神，发扬中医望、闻、问、切这些传统的有用的做法。但是，人类的疾病谱在不断发生变化，我们要研究疾病谱，利用中医的思维模式来指导中医药发展，利用中医的理论体系来指导治病、防病、康复等系列健康工作。因此，中医药发展也要坚持创新，使用现代技术手段来使中医治疗更精准，疗效更确切、更量化。

让更多的中国医药企业冲进世界500强

在2018年的世界五百强排行榜中，有二十多家医药企业上榜，其中美国十几家，我国仅有华润、中国医药集团两家医药公司入围。李楚源在2018年年底提出一个目标，要让广药集团在2020年进入世界五百强。广药集团的实力和底气在哪里？据介绍，2018年广药集团的营业收入接近1200亿，在政策红利的推动下，今明两年广药集团将在引进高科技人才、加大研发创新力度、大力开发新产品、打造优质产品梯队、创造更多叫得响的品牌等方面发力，打造出更多单品销售额超十亿、超百亿的产品，在2020年实现营业收入达到1500亿，冲入世界五百强排行榜。

(责编：李楠桦、杨曦)