诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯宾塞：中国是助力世界经济发展的务实行动者

纽约大学教授、2001年诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞（摄影：于凯）

人民网北京3月24日电（记者王欲然 王源）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛23日-25日在北京举行。纽约大学教授、2001 年诺贝尔经济学奖获得者迈克尔·斯宾塞在期间接受人民网记者专访时表示，中国在助力世界经济发展的进程中扮演了一个务实的行动者，在推动全球经济转型和经济增长方面发挥着不可或缺的积极作用。

斯宾塞说，中国作为世界第二大经济体，投资能力和市场潜力无可限量，“中国现在是一个巨大的增长引擎，也为全球经济贡献宝贵经验。”

在谈及中国改革开放时，斯宾塞认为，过去四十多年的发展令中国自身经济发展取得积极成果。当下，中国推动的国际合作和一带一路倡议已经成为全球开放发展的重要力量。

他还说，中国政府一大优势就是能迅速、务实地发现国内需求和实现经济发展，“长久以来，中国政府识贤纳士、鼓励创新，在推进公共事务的过程中分工明确、有条不紊，这也正是中国特色发挥其魅力的地方。”

(责编：李楠桦、杨曦)