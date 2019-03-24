张立群：积极因素增加 将带动中国经济稳步回升

人民网北京3月24日电 （记者朱一梵 刘丽丽）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛23日-25日在北京举行。国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群23日在做客人民网访谈间时表示，世界经济开始复苏，国内政策效果显现，2019年中国经济将呈现稳步回升的态势。

积极因素增加 带动中国经济2019年稳步回升

张立群对今年中国经济的走势持乐观态度。他分析，从世界经济来看，世界经济复苏的大幕已经拉开；从国内看，如果政策效果充分显现，今年房地产投资将走势平稳，制造业投资增长平稳，基础设施投资增速提高，今年的投资增长会好于去年。影响中国出口下降的国际金融危机的因素，从2017年以后就有了明显的改变。尽管可能还会受到中美贸易争端的一些影响，但中国外贸出口的形势与国际金融危机期间比较，已有明显好转，随着各方面积极因素的增加，今年下半年出口增长会逐步回稳。加上稳就业、稳居民收入、扩大消费等政策举措的综合效果，投资增速企稳的态势，预计总需求增长将稳中趋升，会带动整个经济出现上半年低开稳走、下半年逐步回升的态势。

经济高质量发展也需要保持合理增速

习近平总书记在党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”在谈到高速增长与高质量发展的同与不同之处时，张立群表示，两者之间的区别是从“有没有”到“好不好”。高增长重点解决“有没有”的问题，是我们国家经济长期处在短缺供不应求的状况下产生的特征；而高质量发展对应的是“好不好”，是适应居民在基本生存需求总体满足后所产生的日益增长的对美好生活的需要。这时需求对供给的要求，重点从“有”转向“好”。产品和服务必须努力达到好、达到美。包括食品的绿色、安全，用品的品质、品牌等等方面。高质量重点是强调供给质量，包括产品供给和服务供给质量的全面提高。两种发展的相同之处是都要具有一定的增长速度。高增长伴随着很高的增长速度，但是高质量也需要必要的增长速度，如果完全没有增长，高质量就无从体现。保持一个必要的经济增长速度，对于我国实现充分就业，人才资源的充分利用，也是至关重要的。因此，无论是高增长还是高质量，都需要保持一个合理增长速度。

政府大规模减税降费既利当前 又利长远

在今年的《政府工作报告》中，有一个关键字是“减”，包括实施大规模降税、降低企业社保负担、压减“三公”经费等举措。有人担忧，如此大规模减税降费会影响今年的财政收入，从而难以实现预定的6%-6.5%的GDP增速目标。张立群认为，近两万亿元减税降费清单，确实会加大财政压力。但考虑到中国经济将长期保持高成长性，考虑到放水养鱼带来的收益，利用未来的收益来支持目前的大力度减税降费，从中长期的角度来看，财政是可持续、可平衡的。要激发市场主体活力，优化营商环境，首先就要从“减”字上下功夫。通过政府今年这么大规模的降税减费的举措，可以看出政府下的决心非常大，力度超乎寻常，体现了党中央的改革决心。通过大规模减税降费，可以有效降低企业各项费用和税收负担，特别是可以推动制度环境不断改善，这对企业恢复活力、保持发展能力是非常重要的，是既利当前、又利长远的一个重大措施。

多措并举缓解中小企业融资困难

近几年来，市场竞争越来越激烈，大型企业在竞争中相对占据优势地位，产品销售相对有保障，资金周转也相对比较好，对银行贷款的偿还能力相对比较强，因此银行资金更愿意借贷给一些实力雄厚的大型企业。但在我国360多万家工业企业中，规模以上的工业企业只有30多万家，还有大量的中小企业产品销售困难，资金周转困难，进而导致融资困难。

出于对贷款风险和收益的考虑，银行在对中小企业的金融支持上都十分谨慎。如何解除银行顾虑，使其把更多的资金投向中小企业？张立群提出了自己的几点建议。他说，在当前环境下，应当多措并举，缓解中小企业的困难。第一，通过扩大内需，稳定总需求，有效增加市场订单数量，在保证大企业产品销量的同时，也可以基本保证中小企业的产品能够卖出去，中小企业的资金也能够实现比较良好的周转，也有比较好的偿还贷款的能力，这时银行对中小企业支持力度也会加大。第二，各级政府应当放开准入、释放市场活力。2018年12月25日，国家发改委、商务部印发《市场准入负面清单（2018年版）》，标志着我国的市场准入负面清单制度全面实施。今年各级政府应该把这个事情做好、做细、做实，使企业知道什么是不能做的，让企业有尽可能大的自由发展的空间。第三，要尽可能地降低制度性的交易成本，这对企业的投资选择也是非常重要的。第四，通过金融体制，资本市场等方面的改革，推进要素市场发展，从制度方面疏通资金流向实体经济和中小企业的渠道，进而使中小企业的融资难、融资贵的问题能够得到更好地解决。

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