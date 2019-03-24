单霁翔： 让故宫文化从“馆舍天地”走向“大千世界”

故宫博物院院长单霁翔在2019中国发展高层论坛期间接受人民网记者专访（摄影 王欲然）
人民网北京3月24日电 （记者孙婷婷 黄玉琦 王欲然）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛23日--25日在北京举行。故宫博物院院长单霁翔在做客人民网访谈间时表示，飞速发展的科技为传统文化的保护、传承与传播，提供了更为与时俱进的数字化解决方案，更多的故宫文化将“走出馆舍天地，走到大千世界。”
坚定文化自信 弘扬传统文化
文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。
传统节日作为中国传统文化的重要载体，是中华民族认同的标志和连接民族情感的纽带。如何继承好、弘扬好优秀的传统节日文化，夯实文化建设的坚实根基，奠定文化自信的强大底气？是单霁翔担任故宫博物院院长七年来一直在思考的问题。
今年春节，故宫博物院办了一场“紫禁城里过大年”的展览，同时迎接了150家中华老字号。单霁翔透露，为了办好这次展览，故宫“拿出了886件文物，是史上拿出文物最多的一次。”
“每天少则两万多人，多则四万人进入我们的展厅。” 回忆起当时故宫博物院人头攒动的景象，单霁翔仍然十分感慨，“人人都要过春节，人人也都有一个过年的期盼。”
文化+科技 让传统文化活起来
单霁翔认为，现阶段故宫文化资源的呈现、文化能量的释放还远远不够。
一代人有一代人的使命,一代人有一代人的担当。“今天大家接受传统文化的方式、生活的节奏都不一样了，我们故宫人要主动适应这个变化。”
在单霁翔看来，飞速发展的科技为传统文化的保护、传承与传播，提供了更为与时俱进的数字化解决方案。
“我们加大网站的建设，把故宫所收藏的1862690万件文物藏品都公布在网上，我们还很努力的把每一件藏品都拍摄出影像，这样大家不仅能查阅到任何一件藏品的信息，还能图文并茂的阅读藏品背后的故事。…… 在科技“翅膀”的助力下，“我们的故宫讲坛，场场爆满；我们的紫禁书院，在全国各地陆续‘落户’；我们的故宫知识课堂，还走出了国门。”单霁翔说。
把壮美的紫禁城完整地交给下一个600年
作为故宫博物院第六任院长,单霁翔上任之初就曾表示，要把壮美的紫禁城完整地交给下一个600年。明年，紫禁城将迎来600岁生日，他的“小目标”完成的怎么样？
据单霁翔介绍，故宫目前正在进行中的两项最大的工程——为时18年的“古建筑整体维修保护”工程和为时8年的“平安故宫”工程都将在明年竣工。
“届时，会有比往年更多的优秀的展览不断地呈现给大家，通过更强大的文化传播力，更亲民的姿态，使更多的人走进故宫博物院，享受中华传统文化。” 单霁翔信心满满地表示。
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