物美集团张文中：零售企业数字化需要全面“在线”

物美集团董事长张文中做客人民网演播间。（人民网 张启川/摄）
人民网北京3月24日电 （孔海丽）23-25日，由国务院发展研究中心主办的“2019年中国发展高层论坛”在京举行。物美集团董事长张文中做客人民网演播间时表示，传统零售企业拥抱变化，实现数字化的核心在于全面“在线”。
张文中提到的全面“在线”，包括会员、员工、商品、供应商、管理、服务等方面，改善消费者体验，让零售企业有机会掌握自己的流量，实现消费行为的闭环。
“更核心的是，现在的新技术条件让一切变得可能。”张文中认为，全面的数字化是不可阻挡的，不止商业，各个产业都会实现数字化，体现在生活中，则是人们行为方式的变化，更加便捷与高效。
如何看待零售行业的未来？张文中表示，以后再区分一个消费者是线上的还是线下的将失去意义，企业也不再有简单的线上与线下之分，“任何一个企业既要有线下的服务，也要有线上的服务。今后的目标是统一的，都是在数字化的基础上，消费者行为一体化了，企业为消费者提供服务的手段也变得一体化了。“他说。
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