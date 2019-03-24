薛澜:创新为新一轮改革开放提供澎湃动力

清华大学苏世民书院院长、公共管理学院教授薛澜在2019中国发展高层论坛期间接受人民网记者专访（摄影 王欲然）

人民网北京3月24日电 （记者孙婷婷 黄玉琦 王欲然）由国务院发展研究中心主办的2019中国发展高层论坛于23日—25日在北京举行。清华大学苏世民书院院长、公共管理学院教授薛澜在做客人民网访谈间时表示，怎样提高中国经济发展的质量，怎样让中国经济更好地融入全球经济发展当中，是新一轮改革开放的关键环节，最核心的是要推动创新。

“创新和提高经济发展质量几乎是同义词”

一个时代有一个时代的问题，一代人有一代人的使命。

我国新一轮改革开放的历史性大幕已经拉开，如何在40年丰硕成果的基础上，如何在当前复杂变化的环境下，把改革开放提升到一个新的高度，是这个时代与这代人的使命和重任。

对此，薛澜有着自己的见解，“新一轮的改革开放，非常强调的是两点。第一点，怎么样提高我们经济发展的质量，这个可能是非常关键的。第二点，怎么样能够让中国的经济更好地融入全球经济发展当中。”

“创新和提高经济发展质量几乎是同义词。”在薛澜看来，提高经济发展质量，最核心的就是要去推动创新。“创新说到底，本质上就是怎么样通过更好地提高我们生产效率，创造出更新、更好的产品，能够在市场上、在国际社会上占领一席之地，使企业利润最大化。”

经济科技“两张皮”是创新的关键痛点

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在推动科技体制改革深化、推动创新驱动发展方面做了大量的工作，“战略目标是非常明确的，各种措施也是非常到位的。”在肯定成绩的同时，薛澜也表示，我国科技事业还有不少亟待补上的短板领域，尤其是科技经济“两张皮”问题。

“最核心的制约是在市场。” 薛澜直言，“如果市场不是一个公平竞争的环境，创新的潜力就很难充分发挥。” 在进一步完善市场环境方面，“我们还有不少工作需要做。”

在薛澜看来，“创新，是靠市场、靠企业；知识，是靠高校、研究机构。但他们之间的交流、融合还远远不够。” 薛澜建议，不断推动产学研对接合作，形成创新生态，促进成果转化。

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