修这条路 钱花得值（经济新方位·六稳怎么干④）

“师傅，去海湖新区，走凤凰山快速路！”郭芊妤对出租车司机说，赶着跟姐妹们聚餐，这条路绝对快。
好钢用在刀刃上。为了优化投资结构、积极扩大有效投资、提高资金运用效率，青海西宁市集中财力用更多资金补齐民生短板，让老百姓体会实实在在的获得感。
亲朋好友上门，何其昌最是欢喜，迎来送往，别人劝他坐，他手往大腿上一拍，“好多啦！你看！”
76岁的何其昌患有退行性骨关节炎，以前逢年过节，再热闹也总觉得跟自己没多大关系，“腿脚不好，没心气儿啊！”多亏家门口有了老年日间照料中心。去年7月起，专业康复师入驻，各项理疗器材逐一到位。从项目审批到设备入驻，不超过两个月。周边6000余名老人的养老服务需求都能满足。
城中区民政局相关负责人介绍，这样的老年日间照料中心2018年西宁市建了10个，另外还投资2500万元建设50个农村老年之家，共有5.8万人次享受政府购买服务。
西宁地形宛若游龙，盘踞在一条东西狭长的河谷中。土地紧张，西拓求变，正筹建的多巴新区就在最西头，没有路，谈何发展？
“凤凰山快速路就是路网骨架的重要支撑项目，连接着西宁未来的发展空间”，相关负责人说。去年底，凤凰山快速路西段提前建成试通车，一桥飞架东西城，时间缩短了一半，还不堵车。
项目有了，钱从哪来？凤凰山快速路是西宁市投资规模最大的市政道路项目，总投资达37亿元，资金筹措压力很大，如何解局，考验不小。
去年7、8月份，投资下滑，凤凰山快速路建设正面临收尾。西宁市委市政府统一部署，发改、财政、规划建设、交通等部门综合联动，通力合作排进度、理计划，多渠道对接争取资金。省财政厅、交通厅也给予了大力支持。除了对接交通、市政基础设施等专项资金渠道，还积极争取地方政府债券。
“多部门通力合作，项目和资金最终实现精准对接，资金需求得到保障。”在发展改革部门工作的郭芊妤也是城市建设的参与者。车子一路西驶，凤凰山路与劳动路、海湖路、羚羊路、通海路相连接，让西宁市的路网实现了“提档扩能”，老城区片区高峰平均车速由31km/h提升至36km/h，常发拥堵里程下降50%。
钱用没用对地方，百姓感受最能说明。郭芊妤遇到人就问：这条路咋样？听到都是叫好声，心里甜滋滋的。
过了11月中旬，青海基础设施建设就进入了冬休期，如今到了3月中旬，各个项目陆续恢复施工。“冬休期间，项目计划做得扎实，开春咱就好好干！”郭芊妤说。
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