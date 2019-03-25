瞄准短板 持续发力（经济新方位·六稳怎么干④）

去年以来，我国投资的经济效益持续改善。2018年，全国固定资产投资比上年增长5.9%，制造业投资同比增长9.5%。“同时需要看到，当前稳投资政策不仅要拉动经济增长，还要解决发展中的难题，促进经济高质量发展。当前我国在一些重点领域的投资不仅要稳，还要增。”南开大学滨海开发研究院教授周立群说。
今年和以后一段时间，区域经济一体化对设施联通提出了更高要求，对区域内交通设施和共建设施的投资力度，很大程度上决定了区域经济一体化建设水平。“我国基础设施投资增速止跌回升，仍有较大投资空间。”周立群认为。
近年来，人民群众对更高水平的教育、医疗卫生、环境治理等民生需求越来越迫切。破解该领域难题，关键靠投资。去年，我国社会民生领域补短板持续发力，社会领域投资同比增长11.9%。
如何进一步优化投资结构、提升投资质量？“重点要动员、鼓励和引导更多社会资本，尤其是民营资本进入国家急需的基础设施和民生短板领域。”周立群说，目前，民营资本在这些领域的投资积极性还不足，甚至存在望而生畏、不敢不愿的状况。破除“不敢”，应打破一些领域的投资门槛和国企垄断，对社会资本和民营资本进一步开放；化解“不愿”，要优化和拓展投资渠道、投资形式和投资工具，使民营资本不仅能直接投资，还可通过参股、发债等多种方式参与进来，使其看到良好的投资预期。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】