瞄准短板 持续发力（经济新方位·六稳怎么干④）

去年以来，我国投资的经济效益持续改善。2018年，全国固定资产投资比上年增长5.9%，制造业投资同比增长9.5%。“同时需要看到，当前稳投资政策不仅要拉动经济增长，还要解决发展中的难题，促进经济高质量发展。当前我国在一些重点领域的投资不仅要稳，还要增。”南开大学滨海开发研究院教授周立群说。

今年和以后一段时间，区域经济一体化对设施联通提出了更高要求，对区域内交通设施和共建设施的投资力度，很大程度上决定了区域经济一体化建设水平。“我国基础设施投资增速止跌回升，仍有较大投资空间。”周立群认为。

近年来，人民群众对更高水平的教育、医疗卫生、环境治理等民生需求越来越迫切。破解该领域难题，关键靠投资。去年，我国社会民生领域补短板持续发力，社会领域投资同比增长11.9%。

如何进一步优化投资结构、提升投资质量？“重点要动员、鼓励和引导更多社会资本，尤其是民营资本进入国家急需的基础设施和民生短板领域。”周立群说，目前，民营资本在这些领域的投资积极性还不足，甚至存在望而生畏、不敢不愿的状况。破除“不敢”，应打破一些领域的投资门槛和国企垄断，对社会资本和民营资本进一步开放；化解“不愿”，要优化和拓展投资渠道、投资形式和投资工具，使民营资本不仅能直接投资，还可通过参股、发债等多种方式参与进来，使其看到良好的投资预期。

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 02 版）

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