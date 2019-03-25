中国市场魅力无处不在（经济聚焦）

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中国市场魅力何在？供给侧改革如何深化？经济平稳运行如何保障？3月23日—25日，第二十届中国发展高层论坛在京召开，与会海内外人士点赞中国成就，为未来发展建言献策。

魅力来自不断成长的巨大市场、澎湃激荡的创新活力和持续优化的营商环境；深化供给侧结构性改革，要持之以恒、拓展任务；推动经济迈向高质量发展，要丰富和灵活运用财政、货币、就业政策工具。一个开放的中国、发展的中国，正成为世界的巨大机遇。

“中国的快速发展为本国和其他地区带来了实实在在的利益，也让许多跨国企业从中获益。”

“感谢中国打开大门，让我们成为中国市场的一分子。开放不仅有助于中国挖掘自身潜力，也对推动全球经济繁荣具有重要意义。”

“虽然我们身处充满不确定性和变化莫测的时代，但我坚信，中国金融市场的开放将是全球资本市场最令人期待的变化之一。中国正在努力为外资创建更加开放透明的市场，并且已经取得了显著进展。”

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3月23日—25日，由国务院发展研究中心主办的第二十届中国发展高层论坛在京召开。本届论坛的主题是“坚持扩大开放、促进合作共赢”。会上，海内外人士纷纷为中国的巨大成就和开放举措点赞，也针对中国经济和未来发展的诸多议题发表真知灼见。

“一个开放的中国、发展的中国，对世界是一个巨大的机遇”

跨国企业看好中国市场，对在华发展充满信心

2018年，实际使用外资1350亿美元，同比增长3%，创历史新高——中国依然是全球最具吸引力的投资目的地之一。中国市场魅力何在？外方嘉宾的发言让答案逐渐清晰——

魅力来自不断成长的巨大市场。

“10年前，戴姆勒跟北汽集团的合资企业北京奔驰预计规划产能只有3万台。10年间，北京奔驰已经成为我们在全球最大的生产基地，年产量是最初规划的16倍。”戴姆勒股份公司董事会主席蔡澈感慨，对许多国际制造企业来说，中国已经成为全球最重要的单一市场。

魅力来自澎湃激荡的创新活力。

“每次来到中国，这个迷人国家展现出的创造力和企业家精神无时无刻不在激励着我。”宝马集团董事长科鲁格表示，根据世界银行数据，中国每百万人中就有1200人从事研究工作，中国也已跻身世界前20位最具创新性的经济体，正从战略市场转向全球价值创造中心。

魅力更来自持续优化的营商环境。

“过去几年间，中国大幅加快了药品审批速度，效率已经赶上了美国和欧洲。”诺华集团首席执行官万思瀚认为，这使得中国市场在诺华的整体战略中从“比较重要”上升到了“事关成败的关键”。万思瀚还第一时间注意到了《外商投资法》的表决通过，“这部法律有利于诺华在中国业务的长期发展，也将吸引更多跨国企业把创新成果更好更快地带到中国。”

“一个开放的中国、发展的中国，对世界是一个巨大的机遇。”正如国务院发展研究中心主任李伟所言，当前，全球经济增长前景疲弱，多边主义国际体系面临严峻考验，大国竞争加剧，国际环境充满不确定性，“越是在这样的时刻，中国越要继续坚定对外开放的承诺，主动加快开放进程，为不确定的世界提供一份确定性。”

会上，中方官员相继表达着推动全方位对外开放的坚定决心——

“我们不开‘空头支票’，而是‘行动派’。”中财办副主任韩文秀表示，我国将继续缩减市场准入负面清单，使外资能够进入更大市场空间、更多产业领域，享有更充分的国民待遇。

“我国将加快与国际规则对接，营造法治化、国际化、便利化的营商环境。”商务部副部长钱克明表示，接下来我国将对现行与准入前国民待遇不相符的法律法规进行清理，对大量涉及外商的行政法规、地方性法规、部门规章进行调整，“此外，还将尽快制定更加细化的配套法规规章，保障《外商投资法》真正落地。”

“我们将坚定不移地扩大金融，特别是银行保险业的对外开放。”银保监会副主席王兆星表示，下一步，扩大银行业开放将从多方面发力，比如考虑进一步取消或放宽规模、年限、股东类型、持股比例等市场准入条件，又如结合外资机构的优势和风险控制能力，继续放宽外资机构业务范围等。

中方嘉宾表达的开放决心，积聚着外方来宾的投资信心——科鲁格憧憬道，未来宝马不仅会在中国生产电动汽车，还将会把“中国制造”出口到其他市场；万思瀚预计，今后几年，中国市场销量将在诺华遍布全球的国别市场中跻身前三……

绝非“不灵了”，恰恰是需要触及更深层次的结构性问题

深化供给侧改革要持之以恒、拓展任务

工业尚未完成对需求结构的适应性调整；提质增效增加的GDP还不足以弥补产品减产而减少的GDP……在全国政协经济委员会副主任杨伟民看来，当前诸多问题的存在绝非意味着供给侧改革“不灵了”，而恰恰是因为改革需要触及更深层次的结构性问题，为此就需要拓展任务、打造供给侧改革的“升级版”。

下一步，供给侧改革如何深化？与会嘉宾围绕“巩固、增强、提升、畅通”等方面展开讨论。

“巩固”——更多运用市场化、法治化手段，巩固“三去一降一补”成果。

去年，我国在去产能取得积极进展的同时，钢铁、水泥、煤炭等行业价格上涨较快，给下游传导了不小压力。“去产能不仅要盯紧总量目标，也要考虑结构性去产能。今年将更多按照市场化规律、法治化方式，加大结构性调节力度。”国家发改委副主任宁吉喆表示。

“增强”——推进体制机制改革，增强微观主体活力。

“《政府工作报告》提出，‘按照竞争中性原则，在要素获取、准入许可、经营运行、政府采购和招投标等方面，对各类所有制企业平等对待’，这让民营企业备受鼓舞。”海马集团董事长景柱表示，希望未来有关部门进一步在推动国企民企“同门槛、同规则、同待遇”上多下功夫，从而形成权利平等、机会平等、规则平等的“乘数效应”，让民营企业更具活力。

“提升”——依托人工智能、5G等技术创新，提升产业链水平。

“以前，培养一位能给二手车定价的鉴定师至少需要6年，现在有了人工智能，二手车平台上的交易价格全部能由智能系统自动完成。”车好多集团首席执行官杨浩涌认为，智能化使得二手车交易越发标准化、规模化，减少了买卖双方的担忧，也撬动了我国汽车流通产业的发展和消费潜力的释放。

“5G将构建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，带动信息通信制造业和服务业全产业链增长，形成万亿级产业规模。”工信部总经济师王新哲表示，下一步我国将加快5G商用，重点支持其在工业互联网、智慧交通、智能制造、医疗、农业等领域应用，培育壮大产业链。

“畅通”——引“金融活水”入实体经济，畅通国民经济循环。

“经济结构性失衡的根源是要素配置扭曲，金融在这其中最为关键。”杨伟民认为，畅通“金融活水”，关键要围绕三大结构作出调整：大力发展直接融资，特别是股权融资，改善金融市场结构；建立多结构、广覆盖、有差异的银行体系，优化银行结构；积极推行个性化、定制化、差异化产品，开发适合民营、小微企业的产品，完善金融产品供给结构。

减税降费是积极财政政策的头等大事

丰富和灵活运用财政、货币、就业政策工具

确保经济运行在合理区间，需要创新和完善宏观调控。2019年，我们该如何丰富和灵活运用财政、货币、就业政策工具，从而为经济平稳运行创造条件？

——积极的财政政策要加力提效。

“去年，我国的减税规模和占经济总量比重均已位居世界前列。今年，我们将实施更大规模的减税和更加明显的降费，减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，这是积极财政政策的头等大事。”财政部部长刘昆表示，减税降费的目的就是用政府收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。“特别值得关注的是，本轮减税降费主要是以削减政府支出规模为支撑的，而非扩大财政赤字，为未来财政政策的调整预留了空间。”中国社会科学院副院长高培勇说。

——稳健的货币政策要松紧适度。

“2018年，我们营造适宜的货币环境，保证了流动性合理充裕；精准支持经济重点领域和薄弱环节，小微企业、民营企业的金融环境明显改善；有效防范化解了金融风险，稳定了宏观杠杆率。”中国人民银行行长易纲表示，今年将健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控的框架，进一步发挥货币政策逆周期调节作用。

——就业优先政策要全面发力。

“我国每年毕业的大学生总量巨大，但缺乏高端研究人才、科技成果转化人才、一线技术操作人才。”中国职业技术教育学会会长鲁昕认为，当前，大学生就业难、企业招工难情况的同时存在，为就业带来了结构性矛盾，“要将我国人口红利由数量型转向质量型，有效途径之一就是改善教育结构，大力发展职业教育。”

“从今年最新数据来看，中国经济运行继续呈现总体平稳、稳中有进的良好态势。展望全年，我们有信心、有条件、有能力完成经济社会发展主要预期目标任务。”宁吉喆说。

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 08 版）

(责编：白宇)