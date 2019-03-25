原标题：四天小长假受到网友欢迎 “五一”将现出游热

3月22日上午，《国务院办公厅关于调整2019年劳动节假期安排的通知》发布，经国务院批准，2019年劳动节放假安排调整为5月1日至4日，共4天。消息一公布，许多网友表示“期待假期，只想出游”。

记者从多家旅游机构获悉，自“五一”放假消息公布后，相关旅游产品搜索量随即大增。众信旅游数据显示，假期调整消息公布后，向众信旅游各零售门店咨询“五一”前后出境游产品的消费者明显增多，除了5月1日和2日，4月27日至4月30日出发的产品也迅速成为热门。不少游客已经开始提前预订“五一”出行机票。飞猪平台显示，假期调整通知公布后，3月22日10点至12点国内机票预订量较前一周同时段增长超过50%，国际机票增长超过150%。截至当日上午11点30分，驴妈妈旅游网“五一”假期相关旅游产品搜索人次环比激增335%。

各大旅行社搜索数据显示，重庆、杭州、上海、北京、成都、西安、广州、昆明、南京、三亚等地成为游客搜索最多的“五一”国内热门旅游目的地，日本、泰国、新加坡、越南、土耳其则成为出境搜索热门目的地。

“‘五一’假期由1天变4天，将有力地刺激消费者出游意愿。”中国旅游研究院博士韩元军预测，今年的“五一”假期将迎来中短途旅游市场的旺盛，特别是赏花游、自驾游、红色旅游等形式将迎来高峰。同时，短期内旅游市场价格也会有一定程度的提高，婺源、杭州、成都等热门目的地将面临高客流考验。

临时调整假期，不少网友对各地的接待能力也表示担忧。对此，国家发改委有关负责人表示，我国节假日制度已经运行多年，相关领域和行业都已形成了较为成熟的运行方案，交通运输、旅游接待、市场供应等领域具备应对需求高峰的能力。交通运输部也在“五一”假期调整当日对外发布，“五一”假期收费公路对7座以下(含7座)载客车辆免收通行费，包括允许在普通收费公路行驶的摩托车。

各旅游平台也第一时间更新“五一”假期旅游产品。比如，针对旅游旺盛的“五一”出游需求，驴妈妈旅游网正在加紧上线更多品质游线路，其中以热门目的地为主，但相比往年也计划覆盖更多小众目的地，并上线多种特色玩法，如高铁游、“先游后付”、IP主题自驾游、驴悦亲子等在2019年春季游中表现优异的主打产品。

韩元军表示，参照往年小长假情况，今年“五一”4天小长假，预计全国将有1.5亿人次旅游，特别是对于国内游、省区市内高铁、自驾游会有很好的促进作用，也会给吃住行游购各旅游业态带来相当规模的消费，特别是旅游品牌影响力大的旅行社、连锁酒店、餐饮等知名企业会迎来消费高峰。“为了更好地服务游客，文旅、交通、工商、公安等部门要做好配合，做好游客流量预警、市场秩序综合监管、公共服务完善等工作，利用好12301旅游投诉服务热线，及时回应游客诉求，满足游客出游需要。”韩元军说。

(责编：杨曦、仝宗莉)