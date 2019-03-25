原标题：与啃老族相对应 追求经济独立的大学生群体正在扩大

与啃老族和“妈宝群”相对应的，如今的校园——

追求经济独立的大学生群体正在扩大

“经济独立是长大的表现。”上了军校后，朱明（化名）不仅身上的肌肉越来越结实，心理上也迫切地想从男孩变成男人，在他看来，经济独立是通往成熟的必经之路。

中国青年报·中青在线记者近日对805名大学生进行的经济独立倾向调查显示，在大学校园里，像朱肖这样的想法非常主流。据调查，受访者中有经济独立想法的大学生占89.32%；而在这些希望经济独立的同学中，有72.88%已经开始行动，实现了不同程度的经济独立，其中约有8%的大学生基本或完全实现经济独立，成为在本科期间经济独立的小部分“先行者”。

但不同于老一辈的是，减轻家庭负担不再是这些学生追求经济独立的最主要诉求。他们渴望“长大”，他们期待的，是用自己赚的钱换取“自由”“自豪感”“合理的金钱观”“担当意识和社会责任感”……不少受访学生对记者表示，经济独立给自己带来了极大的满足感：“花自己赚的钱，爽！”

想去旅游先打工，花自己挣的钱更“自由”

“高中每次出去玩找爸妈要钱都要被拷问一番，感觉自己被限制了自由，那个时候就在想，要是我自己能赚钱该有多好！”北京外交学院大三学生陈冉说（化名）对经济独立向往已久。

进入大学以后，他就迫不及待开始做兼职，尝试慢慢戒掉对家庭生活费的依赖。“我的经济来源现在是一半家里给，一半自己赚”。

对于一个刚成年不久的大男孩来说，“自由”的重要成分之一是“自主”。陈冉前不久花工资给自己购置了一台新电脑，物质享受是一方面，但他更高兴的是“还能减轻家里的负担”。

除此之外，他还产生了一种自力更生、艰苦奋斗的观念，想要什么东西要靠自己去挣，而不是伸手向家里求援。比如，想去旅游，那就要先打工赚钱。

“上个暑假想去新疆和重庆玩，我就先去星巴克做了兼职，外加做家教。”陈冉说。周末在星巴克咖啡店， 陈冉一个小时可以赚14元。第一周他的工作是“溜C”，也就是负责刷盘子、清扫等后勤工作，同时背诵工作知识，比如食品加热的按钮是哪个、材料清单及保质期、饮料制作方法等；第二周他开始接触补、拉货，如果之前的工作都能胜任，才允许开始尝试做饮料。工作日，陈冉就利用没有课的时间去当家教攒旅游费。

“周末每天大概要工作10个小时，平时做家教一次也要2个小时，基本没有时间休息。虽然辛苦，但最后攒了7000多元，拿着自己的薪水去旅游，感受到的是前所未有的自由！”他满足地说。

陈冉觉得这种“花自己的钱做想做的事”的理念在周围的同学中很受推崇。他告诉记者，不少师兄师姐也会去做家教或是其他兼职，这样就能有额外收入可以自由支配，除了日常开销，如果再想买一些额外的东西“就可以不用跟家里请示”。

事实上，不仅是在北京上学的陈冉这样想。广州中山大学的林银燕比他还超前，已经完全实现了“自由”的小梦想。林银燕自豪地说：“上大学后当上了学生助理，每个月都有不错的收入，再加上花得省一些，就能用自己赚的钱去支教、旅游。现在又努力当上了助理辅导员，收入增加，我已经不需要家里的生活费了。自己经营着小金库还挺自在的。”

究其原因，调查显示，“经济独立是一件很酷的事情”“有些花钱的理由不便与家里说”这两条原因分别占了46.87%和47.15%，比例接近一半，是除了“觉得自己长大了不想向家里要钱”原因，所占比例最高的两个原因。

“学生的主要任务是学习”，但除了知识，当代大学生显然还在寻求其他的东西：独立、自主就被认为是一种值得追求和标榜的能力和品质。他们喜欢讲述那些通过勤工俭学、做家教、兼职、做微商等方式争取经济独立和自由的故事，他们把跳出原生家庭的经济或观念的条条框框看作一种成长，而获得主导自己生活的能力，则是成长路上的一个里程碑。

在他们眼里，靠自己的努力买喜欢的东西、去向往的地方，过上更加理想的生活，是时髦的做法。

经济独立前后对比：两年买25支口红VS两年买1支口红

谁都想“我的青春我做主”，但通过经济独立争取到梦寐以求的自主权之后，新的问题又来了，该如何经营自己辛苦获得的“自由”呢？

在这方面，李欣然（化名）同学觉得自己非常有发言权。

“我大一大二两年，至少买了25支口红，大三开始为了实现经济独立去工作赚钱，到现在将近两年了，一直忍着‘不剁手’，只买了一支。”李欣然工作一两个月后，就惊喜地发现自己花钱变得有节制了，“对金钱有了概念，明白了钱的来之不易”。李欣然开始审视自己的消费习惯，经济独立之后，“理性”消费多了，“任性”消费少了。

“我现在不但能负担自己的日常生活，还能买回家的往返机票。发了工资每个月给爸爸妈妈打钱，五百、一千他们不收，我就换成五十五十的红包，让他们抢，他们就收了。”她说，虽然现在的酬劳水平还不能实现“车厘子自由”，但能够自给自足，甚至反哺父母，就足以让自己哈哈大笑了。

经济独立，让像李欣然这样的大学生价值观念发生了质的变化。几位受访学生都觉得，早前的“拜金主义”和“过分以自我为中心”的倾向正在自己体内逐渐消失，而“自我管理”“理解家长的辛苦”“回报家庭与社会”的想法悄然升起。

在独立、自主之后，有些大学生开始认真思考“自立”的命题。

北京理工大学的李帅认为，自己追求经济独立不仅是为了花钱更方便或是能够减轻家里负担，更是“为了培养自己的独立担当意识和社会责任意识”。

李帅说：“大学生应该对自己的人生有规划，然后再结合自己的规划，对是否应该尝试经济独立进行理性的判断。如果没有读研、出国等深造的打算，而是想要尽早进入社会、参加工作乃至成家立业，那么在不耽误学业的前提下，尝试经济独立，利用业余时间参加有意义的实习兼职，不失为提前感知社会、认识社会、接触社会、融入社会的有效手段。”

朱肖同学也有类似的想法，他还补充：“大学生不要一谈到金钱就感觉庸俗，讨论金钱并不是可耻的事，树立正确的金钱观才是十分重要的。”

在他们看来，尝试实现经济独立，可以为以后的生存和发展打下基础。

学校、家庭、社会需共同努力

在805名受访大学生中，已经完全实现经济独立的占8.1%；家里、个人各供给一半经济来源的占11.54%；高达54.24%的人表示，除家庭支撑，还有其他小部分个人的经济来源。这表明，相当多的大学生已经不甘于把生活局限在校园的象牙塔中，而是选择走向外面的物质世界。

但外面的世界很精彩，也很无奈。追求经济独立也可能是一把锋利的双刃剑。

中国人民大学劳动人事学院教授李育辉认为，当代大学生接触面愈广，随之带来的风险也应该引起愈高的重视。面临勤工俭学、做家教、做代购微商、淘宝刷单等多种选择，渴望经济独立的学生应该如何作出正确、安全的选择，是必然要解决的问题。

被问及大学生尝试实现经济独立应该注意哪些问题时，李欣然说：“首先是安全！第二是安全！第三还是安全！”她回忆，自己去住宅楼面试时带了一个男生朋友壮胆，“还有一次面试的工作，对方经营短视频制作，工作内容他们叫做搬运，但其实就是抄袭……不正规”。

李帅则建议同学们借助校内渠道，联系学校有关部门的老师寻求帮助，初入社会，“既要看轻自己，又要看好自己”。

李育辉指出，社会为大学生提供的实习和兼职工作往往规范不够。据她了解，很多大学生在社会上兼职或实习，所得到的报酬是极为低廉和不合理的，社会对于大学生做兼职等行为并未充分“包容”，相反，甚至是“压榨”。她观察到，接受过高等教育的大学生的能力往往很难得到有效发挥，使他们花费大量的精力，却无法得到合理、满意的机会和报酬。

“我觉得社会应该对大学生尝试经济独立的行为采取一种更加包容、接纳的态度，大学生追求的经济独立要能够有正规、合法的途径去实现。与此同时，家庭也要帮助自己的子女，树立正确的金钱观，比如可以先在日常生活中给子女设置一些有偿的任务，让他们在步入社会前先有一个缓冲地带，从而帮助其更好地实现经济独立。”

显然，大学生要实现经济独立、自主，甚至是自立，既需要个人的合理尝试，也需要校园、家庭和社会提供及时的辅导和帮助。

（记者 张茜）

(责编：杨曦、仝宗莉)