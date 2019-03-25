今春菜价为何坚挺 比去年同期上涨10.89%

农业农村部监测数据显示，3月22日全国“菜篮子”产品批发价格200指数为119.73，比去年同期上涨10.89%。在有着全国农产品价格晴雨表之称的北京新发地市场，3月22日蔬菜加权平均价为2.82元/公斤，比去年同期的2.49元/公斤上涨了13.25%。
历年春节后，全国蔬菜价格都会快速回落，今年为何维持高位运行呢？
“今年春节以来，菜价走势与去年同期有所不同。”新发地农副产品批发市场统计部经理刘通说。这主要表现在两个方面：一是今年春节前后蔬菜供应比较充足，春节前及春节期间价格低于去年同期。二是往年菜价在春节期间比较高，春节过后则出现快速下降，今年菜价虽然在春节期间明显低于去年同期，但春节过后，价格回落缓慢，表现为显著高于去年同期。
今春蔬菜价格走势为何与去年反差较大？重要原因之一在于种植面积的变化。
以番茄为例，去年同期，南北方产区番茄种植面积都比较大。四川番茄进京以后，在新发地的批发价只有1.2元/公斤至2元/公斤，农户、商户都出现亏损。因此，去年10月份以后，北方产区番茄减种，南方产区番茄也减种，使得今春番茄供不应求，价格一直居高不下。目前，北京市场上销售的番茄主要来自内蒙古赤峰、四川攀枝花、浙江苍南以及辽西地区，山东番茄价格偏高，暂时难以进京。
刘通认为，今春蔬菜价格高位运行，还因为去年同期菜价比较低廉，影响了今年应季蔬菜种植的积极性。
不过，一些蔬菜品种价格异常上涨，也与供应断档有关。进入3月份以后，市场蔬菜供应由冬季蔬菜逐渐转变为春季蔬菜。目前，不少蔬菜价格略高于2月下旬，是因为冬季蔬菜提前退市以后，春季蔬菜还没有形成批量上市条件。
“最近两周，尖椒、圆椒价格一直在上涨，上涨原因是南方产区椒类开始退市，北方产区大棚生产的椒类还不能上市。”刘通解释道。
前期，北京市场上尖椒主要来自海南、广东、福建，以及北方产区山东青州、内蒙古赤峰的暖棚。近期，南方产区海南尖椒已经退市，广东湛江、福建漳州的尖椒只有少量可供上市。北方产区暖棚尖椒产量不足，需要其他大棚生产的尖椒补充。山东大棚尖椒由于前期受到连续半个月的低温阴雨天气影响，上市期推迟，使得近期市场上尖椒供应趋紧。在近半个月里，尖椒价格还会继续在高位运行。刘通担心，一个月以后，多个产地尖椒同时应市，价格又将快速下跌。
好消息是，由于浙江露地番茄、辽宁暖棚番茄开始上市，供应量逐渐加大，番茄供应偏紧的局面正逐步扭转，北京新发地番茄价格开始下滑。
刘通表示，随着气温稳步回升，菜价也会逐渐进入下行通道。（记者 黄俊毅）
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