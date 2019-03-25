原标题：买卖论文、抄袭剽窃 直击论文代写代发产业链

许多网络平台屏蔽“论文代写”等关键词，但相关“商家”改头换面从事代写代发交易

斩断论文代写代发产业链

“SCI期刊，靠谱最重要，数量有限，录用后付款。”北京某高校博士研究生小赵的手机屏幕亮起，收到一封题为“回复：投稿”的电子邮件，点进正文一看，却是这样的论文代写代发广告。

“这已经是我这个月收到的第三封了。”小赵给本报来信说，他经常收到类似的邮件。

论文代写代发行为，违背科研诚信、腐蚀科研精神。如今，一些论文中介转向网络平台。它们如何运作？为何屡禁不止？记者进行了调查。

代写代发商家遍布网络平台，声称花钱即可买论文

“只要微博里出现‘论文’两个字，就可能有论文代写账号‘点赞’。”硕士毕业生小苏说，她写论文时多次遇到这种情况。

记者尝试发布了一条有“论文”二字的微博，不到10分钟，就有名为“硕—论—代—写”的账户“点赞”，其主页简介中写着“代写MBA、MPA、硕士研究生论文，期刊发表等等，专业代写团队，保证质量”，并留有QQ号。

“在网上很容易搜到相关信息。”中国科学技术发展战略研究院研究员武夷山说。随着互联网和计算机通信技术的快速发展，论文代写代发的传播渠道更广泛，传播速度更快，接触人群更多。

记者在百度、搜狗等搜索引擎上输入“论文”，首页均有代写代发网站。有的介绍中写道，“严格按照写作要求、规范格式和交稿时间，多学科专业老师高质量辅助指导”，有的广告语为“代理快速发表，主编直接收稿，流程短，提供版面费票据，你值得放心的论文发表合作伙伴”。淘宝、QQ、微信、知乎等平台上，也能搜到与论文代写代发相关的“商家”、用户。

记者以有写作、发表论文需求为名，联系了多个商家。搜索加入相关QQ群时，一位用户主动询问：“代写论文？”记者咨询代写本科毕业论文的收费，对方说，1万字、重复率要求10%以下的论文900元，“包开题、查重、报告”。

而当记者犹豫是否“靠谱”时，对方发来一张截图，说“我们每天都做这个”。图上有20余篇文档，选题涉及会计、房地产、光伏发电等。

在一个论文发表代理群，不断有昵称为期刊编辑的成员发布信息：“社里直收，可查稿，可对公，有发票”“万方收录，保上网，不上网全额退”……

一位昵称为某期刊编辑的用户推荐了一个期刊，称正规、万方可查，发表费用800元左右，“具体看你写多少字符”。记者想确认能否发表，对方称“文章逻辑清楚，前后连贯通顺，一般没问题”，还说版面紧张，最好抓紧操作。在万方平台查询可发现，该期刊为周刊，以最近一期为例，有200余篇文章，作者来自各公司、基层政府、乡镇学校等。

值得注意的是，有的代发商家还能代写或帮助联系代写。“我可以帮你联系，看你需求”，上述编辑说，代写费用一般在100元到300元。一位“中国论文网”的“论文顾问”也明确表示可代写，并发来了4个期刊及价格，有的期刊“1版2200字符，代写发1850元”，有的“3000字符/1.5版，代写发2100元”。

小赵收到的邮件则称可以帮忙发表SCI期刊，“不收定金、0首付、期刊正式录用后付款、不成功不收费”。记者咨询后，对方发来一张图，显示根据期刊分区、影响因子等，价格从2万余元到10万元不等。

需求量大、有利可图，一些“商家”改头换面铤而走险

根据中办、国办2018年印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，对从事学术论文买卖、代写代投以及伪造、虚构、篡改研究数据等违法违规活动的中介服务机构，市场监督管理、公安等部门应主动开展调查，严肃惩处。

记者发现，许多平台已屏蔽了“论文代写”等关键词，但仍屡禁不止，只是改头换面，规避监管。

例如，在新浪微博搜“论文代写”，提示“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”。然而，改用“代笔”等搜索，仍有大量结果，有的“热门”微博点赞量上千，转发量上百。在淘宝搜“论文代发”，有一些名为“学术论文写作与发表指引”的商品，记者咨询后，“商家”即发来了代写代发的价格。在QQ上以“论文”为关键词搜索，有数量众多的群。记者加入了一个有1988名成员的群，用户“金笔工作室”称，“本群指定管理，需要代写的同学私聊我”。还有一些网站，披着“论文云平台”“期刊资讯”的马甲，从事代写代发。

武夷山说，有效的监管机制和法律约束机制仍然缺乏。记者还发现，尽管在网上搜索很容易，但后续沟通较隐蔽，对方大多要求添加QQ、微信等私聊，有的付款也通过微信等进行，给监管带来了不便。

除了监管难点，论文代写代发屡禁不止的背后，是仍大量存在的需求和供给。

“我认识读到四、五年级还一篇文章都没有发的同学，他们有时愁得睡不着。”小赵说，在他的院系，一般来说，博士生毕业时需至少发表两篇SCI期刊论文，有些同学发表压力较大。

面临论文写作、发表需求的，不只是硕士、博士生。“现在，有着撰写科研论文硬性任务的总人数是十分庞大的。”河南大学教授张昆仑统计，总人数在千万级别，包括高校专任教师、在学研究生、高中专任教师、初中专任教师，还有除高校外的科研人员和工程技术人员，以及农业、卫生行业技术人员等。武夷山还认为，并不是说将不合理的论文发表要求取消了，论文代写代发就可以绝迹，“有些人为了在评奖等过程中追求更好的利益，仍可能作假。”

而从供给来看，代写代发论文的风险较低而回报高，收入少则上千元，多则万元。记者还了解到，相较收益，其成本较低，收益大部分归中介所有，写手获得的收益较小。

此外，代写代发服务堪称“周到”，有的“商家”不仅提供代写、查重、代发一条龙服务，态度也很热情。记者咨询几天后，“商家”还来主动提醒，如果论文选题有困难可以帮忙定题、截稿临近注意时间……

需求仍然旺盛，供给源源不断，监管面临难点，多重因素交加使得互联网论文代写代发平台仍层出不穷。

专家建议完善法律法规，加强网络监管，合理界定论文发表要求

“这样下去，对那些真正坐冷板凳下功夫探索未知、钻研科学技术的人极其不公平。”张昆仑说，金钱交易发表论文造成的弊端严重，应打出组合拳，严加整治。

张昆仑认为，相关法规制定的惩治手段较为单薄，现实中也存在执法不到位的问题。他建议，应当完善法规，明确规定商业性的代写代发论文机构为非法机构、商业性的代写代发论文行为为非法行为。

“在明确法规的基础上，各级新闻出版管理机构和公安网监部门要联手作战，坚决清除有偿发表论文的网站、广告等，并追究中介者以及有关学刊的法律责任。”张昆仑说。

武夷山也认为，鉴于目前大部分论文代写代发的广告宣传和交易行为通过网络进行，建议网络监管部门设置相关词汇的过滤词表，使中介无法通过网络进行宣传、需求者无法在网络上接触到相关信息，增加其宣传和交易的难度和成本。

除了对平台端治理，还应从需求方发力，例如合理界定相关从业者职称晋升的发表论文要求。

“‘有偿发表论文’高烧不退，与科教卫技人员职称晋升需发表论文的刚性要求有密切关系。评价科教卫技从业者业务能力的标准应该是多元的，具体情况需要具体分析。”张昆仑建议，有些岗位的职称晋升可以不必要求发表论文，有些可以仅将发表论文作为辅助条件而非“一票否决”的刚性条件。在学位授予方面，不同学位的论文发表要求也可以有所区别。

2018年10月，科技部、教育部、人力资源和社会保障部、中科院、中国工程院发布了《关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》。武夷山认为，如果清理“唯论文”的行动能够落实到位，有助于从需求端治理论文代写代发乱象。

学术期刊也是治理论文代发的环节。张昆仑说，要营造学刊不想出卖版面、忌惮出卖版面的机制。从内部机制来看，应提高办刊质量，制定刚性的严惩措施，对私下出卖版面牟利的行为人严肃处理。从外部机制来看，应强化外部执法检查和监督。

当然，科研人员要加强自律，而针对通过不正当手段完成、发表论文的人员，应加大惩处力度。“诚信出问题，一票否决才行！”武夷山表示。

(责编：杨曦、仝宗莉)