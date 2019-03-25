医院养老院，规划建设同步走

今年春天，山东莱阳百姓迎来了一座全新的“莱阳人民医院”。这家医院由原来莱阳第二人民医院迁建而来，是当地政府和企业的PPP合作项目。项目的一大亮点，就是在规划之初，将医院和养老院同步规划、建设。谢涛既是该项目的建设者，也是入驻在此的莱阳德怡老年公寓的总经理。这里实现了医疗机构与养老机构同一院区、互通互连，养老到医疗“零距离”，实现了医、养、康“三位一体”的医养结合模式。

为了项目的顺利落地和运行，莱阳市卫健委和谢涛创新了不少工作方法：医院由民营企业出资，享有一定年限经营权；院长则是由政府任命。双方一旦在医院发展等问题上产生分歧，将仲裁权交给第三方机构来裁定。他们找来北京仲裁委员会签订合同，为今后这个医养结合体的顺利发展埋好了伏笔。

烟台还探索出“养老连锁”“小医疗大养老”等模式。莱山区居家养老服务中心推出“享福吧”日间照料连锁服务，解决了附近大多数居家老人养老问题，使那些不愿去或不能去养老院的居家老人，足不出户就能享受到优质医养结合服务。烟台云天养老服务中心“享福吧”项目负责人符垂佳介绍，他们的日间照料依托社区卫生中心，以连锁形式，可以提供居家养老服务、家政服务、生活照料、商品配送、搬家服务、家电维修、医疗服务、生活百事等10个大类、50多个小项的涵盖居民生活各方面的服务，形成了比较健全的居家养老服务体系。“我们希望通过这种形式，能保证老人的照料在一碗热汤的距离内。”符垂佳说。

烟台市卫健委主任包信勇表示，烟台以满足医养服务需求、打造现代康养胜地为目标，注重发挥政府、市场和社会合力作用，打造出具有自身特色的医养结合新模式。目前，全市已建成医养结合服务机构233处，医养结合床位达到20470张。

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 13 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)