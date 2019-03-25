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山东建立节能减排奖惩机制

设立主要污染物排放调节资金

2019年03月25日08:20  来源：人民网－人民日报
 

　　本报济南3月24日电  （记者潘俊强）记者从山东省生态环境厅获悉：近日，山东出台《建立健全生态文明建设财政奖补机制实施方案》，把环境治理成效与财政资金分配挂钩，发挥财政政策激励约束的双重作用，让污染物排放总量小、生态环境改善大的地区少缴纳调节资金、多获得奖励资金，让污染物排放总量大、生态环境恶化的地区多缴纳调节资金并追加赔偿资金。

　　据介绍，山东统筹资金集中支持节能减排、大气、水、重点生态功能区、自然保护区等生态环境重点领域，制定差别化的生态补偿政策。山东根据各市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等4项主要污染物年度排放总量，对东部地区、中部地区、西部地区按照梯度递减的标准，向各市征收主要污染物排放调节资金。调节资金与省级节能环保方面的资金共同建立“环保资金池”，统筹用于推进生态文明建设。


　　《 人民日报 》（ 2019年03月25日 14 版）
(责编：蒋琪、仝宗莉)
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