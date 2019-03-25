湖州为践行“两山”理论提供新动力

本报北京3月24日电 （记者孙秀艳）以“绿水青山就是金山银山”实践创新闻名的浙江省湖州市，一直在探索提供可复制、可推广的“湖州经验”“湖州样本”。日前，湖州市“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设规划通过专家评审，为实现这一目标提供了新的动力。

这一规划由中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南领衔的团队编制，系统梳理了湖州开展“两山”实践的历程、进展、成功经验与压力挑战，明确了其“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设的总体战略、重点任务、转化模式以及实施体系，为湖州市进一步推进“绿水青山就是金山银山”实践基地建设提供了科学依据。

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《 人民日报 》（ 2019年03月25日 14 版）

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