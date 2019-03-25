金融优供给  重在调结构

我国金融行业在供给总量充沛的同时，也存在内部结构的不均衡。深化金融供给侧结构性改革，就要让金融市场结构、银行体系内部结构和产品与服务结构更加均衡

深化金融供给侧结构性改革，增强金融服务实体经济能力，是当前金融工作的重点。今年的《政府工作报告》强调，以服务实体经济为导向，改革优化金融体系结构，发展民营银行和社区银行。改革完善资本市场基础制度，促进多层次资本市场健康稳定发展，提高直接融资特别是股权融资比重。由此可以看出，深化金融供给侧结构性改革的要义在于，金融要根据实体经济的需求主动求变，改变现有体系结构、服务类型结构，提供实体企业所需的金融产品。

金融供给侧结构性改革的提出，紧扣了我国金融服务供给总量较为充分而结构不够均衡的现实。从总量上看，我国金融行业个头不小，2018年金融业增加值占GDP比例为7.68%。从单家银行业机构看，在2018年全球银行1000强榜单中，中国的银行占据优势地位，在各项指标排名中，四家国有大型商业银行位列前十。此外，还有数千家遍布各地的中小商业银行。从量上来看，金融服务供给相对充裕。

然而，供给总量充沛的同时，也存在内部结构的不均衡。首先是金融市场结构不均衡，银行为主的信贷市场规模较大，而资本市场却是短板，反映在企业融资结构上，间接融资比重远高于直接融资。间接融资模式往往适合传统的、成熟的市场主体，这些企业盈利模式清晰透明、还款来源有保证，还有充足的抵押质押，银行现有的风险控制手段使用起来比较有效。但随着经济结构优化升级，大量科创型企业萌芽成长，企业经营模式多种多样，银行传统的风险评估方法与这些企业的特点往往不匹配，需要更多长期的、股权类资金注入。随着科创板推出，银行系资管子公司和理财子公司相继成立，可以预期市场将迎来更多新的金融供给增量，改善目前过于依赖银行信贷资金的状况。

其次是现有银行体系内部结构不均衡。金融供给侧结构性改革的一项重要内容，是增加对小微企业和民营企业的金融支持。中小商业银行往往更愿意也能更有效服务小微企业、民营企业。实际上，这几年中小商业银行的市场份额一直在提升，服务能力也在增强。未来改善银行体系结构的方向，不只是增加机构的数量，更重要的是增强机构特别是中小金融机构的风险控制能力、流动性管理能力，支持其处置不良资产，释放可贷资金。

最后是产品与服务的结构不均衡。眼下银行总行是产品与服务的设计者，各地分支机构往往难以根据各地经济特点做适应性改造，常常造成产品单一、同质的现象。这样的情况不单在企业金融服务中出现，个人客户选购理财产品时也会发现各家银行产品相差不多。改善产品与服务的结构，金融机构要精准把握客户需求，做精细化、差异化创新。

(责编：蒋琪、仝宗莉)