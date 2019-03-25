信用建设，让更多人放心消费

加强消费领域信用体系建设，既是亿万消费者实现美好生活向往的共同期盼，也是促进高质量发展的必然要求

商谚有云：宁可失钱，不可失信。对于经营者和消费者来说，信用是沟通交流、交易买卖的“硬通货”。但在现实中，夸大宣传、假促销等失信违法行为时有耳闻，特别是网络购物、保健品和金融理财，成为亟待加强信用建设的重点领域。

近日，中国消费者协会发布《信用消费与消费者认知调查报告》，备受广大消费者瞩目。2019年消费维权年主题为“信用让消费更放心”，也可谓抓住了消费领域的痛点。这几年，我国社会信用体系建设取得不断进步，联合惩戒措施应用范围持续拓展、联合奖惩机制实施成效不断扩大、信用信息归集共享总量大幅增长、统一社会信用代码制度全面实施。同时也要看到，伪造信息刷好评、把高仿当正品来销售、一些产品或服务信息“陷阱”多……现实生活中，消费领域假冒伪劣、虚假宣传、缺斤少两等损害消费者权益的情况时有发生，经营者信用状况与放心消费、安全消费、快乐消费的标准还有距离，也阻碍着消费潜力的进一步释放。

如果说不断改善的物质条件，促使越来越多的人“愿消费”；那么塑造一个安全放心的消费环境的意义，就在于让更多人“敢消费”。比如，有的农特产品走俏，原因就在于包装上印有二维码，消费者扫一扫就能追溯生产、加工、品控、质检等各个环节；再比如，调查报告显示消费者进行消费时普遍都会关注各类评价信息，信息真实可靠是消费者的重要关切。这些现象表明，信用让消费者更能感知“安全”“优质”与“互信”。一旦架起从“愿消费”到“敢消费”的信任桥梁，就能提升消费意愿，增强消费信心。

进一步看，线上线下的交易买卖，关系每个消费者的账单，也关乎国家经济社会发展的账本。统计显示，去年社会消费品零售总额达38.1万亿元，消费对GDP增长的贡献率达到76.2%，连续5年成为经济增长第一引擎，转型持续推进，升级态势明显，突出表现在消费形态从实物消费向服务消费转变，消费结构由基本生存型向发展享受型转变。这也就意味着，从健康养老到金融理财，从文化旅游到信息服务，信用消费在消费领域的应用场景越来越多，信用环境将直接影响消费者的满意度和消费市场的新增长点。正因如此，加强消费领域信用体系建设，营造更加安全放心的消费环境，既是亿万消费者实现美好生活向往的共同期盼，也是促进高质量发展的必然要求。

人无信不立，业无信不兴。为信用消费体系建设保驾护航，既要强化制度设计，也要重视末端治理。调查报告里有一处细节，98.3%的受访者面对经营者失信或违法违规行为会采取维权行动，超过一半的受访者建议将经营者严重失信行为“列入信用‘黑名单’”。这说明必须加快建立覆盖全社会的征信系统，完善守法诚信褒奖机制和违法失信惩戒机制，让败德违法者受到惩治、付出代价，使人不敢失信、不能失信，创建安全放心的消费环境，营造诚实守信的消费氛围。

在今年的全国两会上，央行相关负责同志用“岳母挑女婿要看征信报告”的说法，形象地表达了信用的重要性。对于消费领域而言，用机制约束商业失信，以信用激发消费潜能，才能让消费少一分担心、多一分放心，进而助力经济增长，添彩美好生活。

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 09 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)