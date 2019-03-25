江西南昌县落实民生项目 社区难点问题 会商票决化解

本报南昌3月24日电 （记者魏本貌）江西省南昌县八月湖街道东莲路社区的破旧停车棚长期无人管，刮风下雨天电压不稳，给居民充电带来极大安全隐患。这一问题一度成为小区居民的“心病”。
为彻底解决这个“老大难”问题，八月湖街道人大工委多次入户访民、倾听民意，并召集辖区内的人大代表、党员代表、居民代表、社区代表、物业代表等群策群商、多元联动，最终会商票决达成一致：拿出政府对物业企业税收等额返还的60%资金，用于基础设施改造和小区各项环境改善。
“改造停车棚、增设摄像头、补种绿化、维护健身设施……解决这些事关百姓切身利益的事情，必须充分调动各方力量合力推动。”八月湖街道人大办主任、象南社区党支部书记史云云说。据悉，截至目前，八月湖街道通过代表群商、多元联动，已会商票决助推8个民生实事项目落地生根，累计投入资金1285万余元。
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