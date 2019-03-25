知识共享，期待“无障”通行（新语）

让更多人共享，知识的价值才能得以高效释放，并带动新知识持续产出。人们在探索更多种的方式，走出一条知识开放共享道路

前不久，美国加州大学系统取消订阅爱思唯尔的所有期刊。这一举动受到广泛关注，不仅反映了学术界与出版商的矛盾，更引发了人们对知识应如何传播的思考。

爱思唯尔是全球最大的学术出版商之一，旗下包括《柳叶刀》《细胞》等顶级刊物。加州大学与其合作的破裂，源于在是否免费开放研究成果以及订阅成本上的分歧。

学术界抵制出版商，固然多指向连年上涨的订阅费，但背后同样有公共利益考量。理由是，不少研究由财政经费资助，产出的学术论文具有一定的公共属性，人们在获取这些成果时是否还需再支付一笔较高的费用，本身就有待商榷。还有一些为人诟病的是，近年一些出版商凭借资源的垄断优势，过于追求商业利益，导致获取知识的大门一定程度上向那些支付不起高昂费用的订阅者关上了，甚至可能最终违背学术出版的初衷。

然而，我们应看到，现代学术出版体系的形成有其必然性和合理性。在传播渠道相对单一的时代，一篇高质量的学术论文要被人知晓，必须借助期刊和出版商；权威的平台也是论文质量第一块试金石，精选的内容往往成为学术发展的风向标。时至今日，要提升学术论文的影响力、获得国际同行认可，发表到久负盛名的期刊上依旧是研究人员最主要的选择。

优质的学术出版机构还在推动学术传播、国际交流以及营造共同体、建立第三方评价体系等方面扮演了重要的角色。

让更多人共享，知识的价值才能得以高效释放，并带动新知识持续产出。有没有一种方式，突破传统模式，走出一条知识开放共享道路？

互联网的出现，极大降低了知识的传播成本和难度。比如，为推动学术成果自由传播，国际学术界、出版界、图书情报界发起了开放获取行动，预印本平台也得到越来越多的认同。又如，英国要求一些研究需在学术期刊接受论文后，将前一个版本放到学校的开放获取服务器上。

当然，由于缺乏同行评审把关，一些开放获取平台上的内容参差不齐。此外，收费和服务模式的转变、公众的心理接受等都会有一个很漫长的过程，但涓涓细流汇成大海，有了人类平等公平获取知识这一理想航标，相信它终会成为潮流。

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 12 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)