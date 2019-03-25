把粤港澳大湾区建设成为国际一流湾区

今年2月18日，《粤港澳大湾区发展规划纲要》（以下简称《规划纲要》）正式公布，标志着这项由习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家战略进入全面实施阶段。这充分体现了以习近平同志为核心的党中央对港澳在国家发展大局中发挥不可替代作用的肯定和支持，彰显了粤港澳大湾区在全国经济社会发展中的重要战略地位。

一、深刻领会粤港澳大湾区建设的重大意义

习近平总书记始终高度关心、关注、关切粤港澳大湾区建设工作，亲赴广东考察调研，会见香港澳门各界庆祝国家改革开放40周年访问团，对粤港澳大湾区建设提出了一系列新论断、新目标、新要求，亲自主持审议了《规划纲要》，并从全局和战略的高度，肯定粤港澳大湾区对于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦事关重要、使命重大。

粤港澳大湾区建设事关我国“一国两制”实践新探索，肩负着支持港澳融入国家发展大局的重要使命。实践证明，“一国两制”是香港、澳门保持长期繁荣稳定的最佳制度，也是香港、澳门与祖国共命运、同发展的最佳方案。进入新时代，港澳的发展与内地的发展更加紧密地结合在一起，内地的发展仍然需要发挥港澳不可替代的作用。对香港、澳门来说，“一国两制”是最大的优势，国家改革开放是最大的舞台。粤港澳大湾区建设就是丰富发展“一国两制”生动实践，全面推进广东与香港、澳门互利合作，支持香港、澳门融入国家发展大局，使港澳能够获得更加广阔的发展空间和源源不断的发展动力。

粤港澳大湾区建设事关我国改革开放再出发，肩负着建设国际一流湾区的重要使命。党的十八大以来，党中央对国家各方面工作提出了一系列新理念新思想新战略，推动国家事业发生历史性变革、取得历史性成就。改革开放已经成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。面对世界百年未有之大变局，我国深化改革、扩大开放的基础条件和外部环境发生了深刻变化。作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，粤港澳大湾区有基础、有能力顺应全球发展潮流，更好地发挥香港、澳门作为自由开放经济体和广东作为改革开放排头兵的优势，打造国际一流大湾区，为我国在世界经济深度调整和科技竞争日益激烈的环境中赢得一席之地，为全国改革开放再出发提供新鲜经验。

粤港澳大湾区建设事关我国高质量发展进程，肩负着践行新发展理念时代先锋的重要使命。现阶段，我国经济发展的基本特征是由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这是党中央作出的重大判断。高质量发展是体现新发展理念的发展，是我国当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。我国区域间发展水平不一、发展阶段不同、发展基础差异较大，在高质量发展的过程中不可能齐步推进，有的区域必定要成为探索者、领军者。粤港澳大湾区经济实力雄厚、创新要素集聚，以全国不到1%的国土面积、5%的人口总量，创造出全国12%的经济总量，有条件在贯彻新发展理念、实现高质量发展上作示范。这是党中央赋予粤港澳大湾区建设的历史重任，也是建设好粤港澳大湾区的内在要求。

粤港澳大湾区建设事关粤港澳民生福祉，肩负着增强港澳同胞的国家认同感的重要使命。当前，粤港澳三地自身发展和融合发展都面临着不少挑战和问题。由于社会制度不同，粤港澳三地在市场互联互通、生产要素高效便捷流动等方面还存在亟待破解的难题。粤港澳大湾区建设还将聚焦改善民生福祉这个出发点、落脚点，回应人民群众所想、所盼、所急，顺人心、增信心、筑同心。

二、准确把握粤港澳大湾区建设的核心要求

党的十八大以来，党中央审时度势、果断决策，提出了粤港澳大湾区建设等系列重大战略，其背后都有着深刻背景和战略考量。推进粤港澳大湾区建设，必须全面准确把握党中央重大决策的战略意图，遵循湾区发展规律，贴近粤港澳实际，瞄准最主要目标，确保粤港澳大湾区建设始终朝着党中央确定的蓝图和路径前行。

准确把握“一国两制”新实践。粤港澳大湾区建设涉及一国、两制、三个关税区、三种货币，无论是国际、国内都没有可资借鉴的经验，是一项具有开创性、探索性的事业。必须全面准确贯彻“一国两制”方针，保持战略定力、增强发展自信，确保“一国两制”方针不会变、不动摇，确保“一国两制”实践不变形、不走样。要坚守“一国”之本，更好地将港澳发展纳入国家治理体系；要善用“两制”之利，充分发挥粤港澳三地的特殊优势，在“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针下，走出一条区域深度合作、经济高质量发展的路子。

准确把握新发展理念的新内涵。习近平总书记明确规划了粤港澳大湾区建设愿景，那将是一个“富有活力和国际竞争力的一流湾区”，是“高质量发展的典范”。粤港澳大湾区建设要始终体现高质量发展的要求，突出贯彻落实新发展理念，以创新为动力、协调为标尺、绿色为底色、开放为抓手、共享为宗旨，紧紧扭住科技创新不放松，加快构建结构科学的发展格局，坚持“绿水青山就是金山银山”，全面对接国际高标准市场规则体系，着力破解人民群众最关心最直接最现实的问题，打造全国践行新发展理念的成功范例。

准确把握依法行政新要求。粤港澳大湾区建设面临的环境独特，政策敏感性强，研究政策和推动工作的成败与否，关键在于是否严格依照宪法和基本法想事办事、解决问题，这是全面推进依法治国和维护港澳法治的根本要求。要切实增强法律意识，提高依法行政能力，善于在宪法和基本法的框架下开展工作，确保各项政策出台实施都是依法依规、程序正当、权责统一。

准确把握体制机制新优势。粤港澳大湾区的市场化条件优越，香港拥有高度国际化、法治化的营商环境，是全球最自由经济体之一；澳门是世界旅游休闲中心和中国与葡语国家商贸合作服务平台；广东既是向世界展示我国改革开放成就的重要窗口，也是国际社会观察我国改革开放的重要窗口。要充分发挥粤港澳大湾区市场机制优势，善于运用市场化手段解决发展中遇到的问题，促进市场主体活跃发展。通过思想观念再解放，行政干预再减少，市场作用再扩大，不断加强规则衔接，推动生产要素有序高效便捷流动，提升市场一体化水平。

准确把握城市功能新定位。粤港澳大湾区11个城市的发展阶段不一样、特色优势不一样。推进粤港澳大湾区建设，不是要看到哪个城市一枝独秀，而是期望各个城市百花齐放，各尽其优、各显所能。《规划纲要》明确各城市的功能定位，就是对标对表国际一流湾区城市建设，引导城市间取长补短、扬长避短，由同质化竞争走向协同发展。要发挥好香港、澳门、广州、深圳四个中心城市作用，推动大中小城市合理分工，形成优势互补、协同创新、合作共赢的城市群。

三、有力有序有效抓好粤港澳大湾区建设重大任务

美好蓝图鼓舞人心，战略部署催人奋进。现在的主要任务就是深入贯彻落实习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的重要论述，按照党中央、国务院决策部署和领导小组工作要求，加大组织协调力度，抓紧推进规划政策体系的顶层设计，把《规划纲要》的“宏伟蓝图”细化为“施工图”，加快建成“实景图”，以钉钉子精神扎实推进粤港澳大湾区建设各项工作向纵深发展。

突出创新引领，加快国际科技创新中心建设。国际科技创新中心建设是《规划纲要》明确的首要任务，肩负着构筑我国创新发展新高地、引领带动珠三角地区率先实现创新转型的历史重任。要因地制宜地推进科技、产业、体制、区域、开放等创新工作，超前布局未来产业研发体系，促进创新要素自由流动，发挥河套、横琴等区域作为科技创新合作平台的作用，推动我国加快融入全球创新网络，集聚全球高端科技要素资源，打造科技创新高地。

突出便捷高效，促进基础设施互联互通。要素便捷高效流动既是推进市场一体化、建设大湾区的基础条件，也是当前社会各界反映最为迫切的问题。要以交通、信息、能源、水利等基础设施建设为重点，强化粤港澳三地基础设施特别是交通设施的对接，构建布局合理、功能完善、衔接高效的基础设施网络，助力人流、物流、资金流、信息流等要素便捷高效流动，以基础设施的“硬联通”实现粤港澳大湾区的“心相通”。

突出市场融合，构建具有国际竞争力的现代产业体系。现代产业体系不仅是解放和发展社会生产力、推动经济持续健康发展的内在要求，而且是增强综合国力、增进人民福祉的基础支撑和根本保证，关系着粤港澳大湾区能否引领世界科技革命和产业变革潮流、赢得国际竞争的主动。要按照“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，扎实推进供给侧结构性改革，以“9+2”城市重点产业园区建设为抓手，调整产业空间布局，超前布局未来产业研发体系，建设高水平产业创新平台，推动各城市在创新链、产业链上合理布局分工，实现大湾区庞大的产业体系整体迈向中高端。

突出共防共治，推进生态文明建设。优美生态环境已成为人们日益增长美好生活的重要组成部分。要始终把“绿水青山就是金山银山”的理念贯穿粤港澳大湾区建设的全过程，坚持生态优先，健全联防联治工作机制，运用法律、市场等手段，促进绿色低碳生产生活方式，加快解决黑臭水体治理等突出环境污染问题，整治好珠江东西两岸污染，实现污染源协同减排，共建生态防护屏障，共同改善生态环境系统，使大湾区天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

突出改善民生，建设宜居宜业宜游的优质生活圈。习近平总书记在党的十九大报告中强调，要制定完善便利香港、澳门居民在内地发展的政策措施。这是我们推进粤港澳大湾区建设的一项重要内容。要始终体现以人民为中心的发展思想，深入了解粤港澳居民的关切诉求，建立港澳关切事项台账，充实完善政策包，制订一批、成熟一批、出台一批有影响力、有含金量的便利化政策措施，把人民群众的“烦心事”“忧心事”当作“操心事”来办，为港澳同胞特别是青年一代在内地学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件。

突出紧密合作，积极共建“一带一路”。国家改革开放的历程就是香港、澳门同内地优势互补、一起发展的历程。在新时代国家改革开放进程中，港澳仍然具有特殊地位和独特优势。要抓住粤港澳大湾区建设这一契机，进一步学习借鉴港澳在体制机制和国际投资商贸活动中积累的经验，强化三地政府、商会、企业间的精准对接，加强政策交流，沟通项目信息，深化与“一带一路”沿线国家和地区基础设施互联互通、产能合作、经贸往来和人文交流等，紧密合作共同开发“一带一路”沿线市场。

突出联动发展，共建粤港澳合作发展平台。合作发展平台是深化改革开放、推进区域合作的重大举措和崭新尝试，是充分发挥粤港澳三地各自比较优势、实现互利共赢的必然选择。要紧扣港澳元素、突出先行先试、瞄准最好最优，着力建设和完善国际化法治化的营商环境，探索开放合作新模式、新路径、新体制，集聚一流国际化人才和企业等全球高端要素，在建立现代产业体系、提高自主创新能力、构建开发新格局等方面加快步伐，勇当高质量发展尖兵。

《 人民日报 》（ 2019年03月25日 06 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)