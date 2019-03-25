湖北建立省级医疗队巡诊机制 对37个贫困县开展大病救治

本报武汉3月24日电 （记者程远州）记者从湖北省卫健委获悉：湖北建立健康扶贫大病救治省级医疗队巡诊工作长效机制，从今年起组织省内37家三甲医院成立9支省级医疗队，划片包干，分别到省内37个贫困县开展为期两年的疑难重症大病患者筛查、定点救治、巡回义诊和健康知识普及活动。
按照规划，从本月起至2020年12月，9支医疗队将对患有儿童先天性心脏病、儿童白血病等20种大病的贫困户进行评估，确定帮扶对象，采取远程医疗、对口支援、巡回医疗、派驻治疗小组、转诊等方式积极救治。此外，每支省级医疗队每年到对口贫困县开展不少于两次的巡回医疗服务。
据了解，这37个贫困县包括28个国定贫困县和9个省定贫困县。
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