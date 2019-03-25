全国物流领域运输费用下降较明显

本报北京3月24日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会23日公布2018年物流运行数据。去年，中国物流运行总体平稳，物流需求规模保持适度增长，需求结构继续优化。
数据显示，2018年全国社会物流总额283.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点，运输环节效率明显改善。全年社会物流总费用13.3万亿元，同比增长9.8%，增速比上年同期提高0.7个百分点。物流业总收入10.1万亿元，比上年增长14.5%，增速比上年同期提高3个百分点。
中国物流与采购联合会会长何黎明分析，2018年物流需求结构有所优化。高新技术和装备制造业等新兴动力在增强，全年交通运输制造业、电器机械制造和电子通信技术制造物流需求分别增长13.8%、10.1%和10.5%。消费与民生领域物流需求成为物流需求增长的重要驱动力，全年单位与居民物品物流总额同比增长22.8%，比社会物流总额增速高出16.4个百分点。在网络零售领域，受电商消费快速增长拉动，全国快递业务量实现507.1亿件，同比增长26.6%。
从物流运行效率来看，随着经济结构的调整、运输供给市场优化和简政放权持续实施，物流领域降本增效取得初步成效，运输费用下降比较明显。2018年，社会物流总费用与GDP的比率为14.8%。其中，运输费用（6.9万亿元）与GDP的比率为7.7%，比上年同期下降0.3个百分点。
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