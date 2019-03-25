20项硬招助力增值税改革顺利落地

本报北京3月24日电 （记者吴秋余）从4月1日起，中国将深化增值税改革，制造业等行业增值税税率将由16%降至13%，交通运输业和建筑业等行业增值税税率将由10%降至9%。为确保降低增值税税率等各项改革措施落地生根，国家税务总局近日公布《2019年深化增值税改革纳税服务工作方案》，创新集成推出20项硬举措，以便利高效的纳税服务促进纳税人更好享受深化增值税改革政策红利，切实增强纳税人获得感。

根据《方案》，税务总局将在12366纳税服务平台、网上纳税人学堂增设降低增值税税率等各项改革措施内容。各地税务机关围绕深化增值税改革主题，既通过办税服务厅减税降费咨询辅导岗、纳税人学堂等线下形式，又借助电子税务局、“两微一端”等线上渠道，将宣传辅导对象由办税人员扩大到法定代表人、股东、高管、财务负责人、税务代理等人员，进一步拓宽宣传辅导范围。同时，税务部门将根据不同行业、不同规模、适用不同减税降费政策的纳税人特点，有针对性地开展精准辅导，“一对一”满足个性化需求，“点对点”开展政策推送，分期分批组织开展涉税专题讲座，让纳税人应享尽享、有知有感。

《方案》还包括推出简化流程资料、减少办税次数、降低申报失误等6项措施，努力使应享受优惠的每一名纳税人都便捷享受。各地税务机关在深化增值税改革中通过多种方式，拓宽本地“最多跑一次”清单并向社会公告实施，确保增值税纳税人4月1日顺利开票、5月1日顺利申报。同时，《方案》要求各地税务机关要加速推行“网上办”，增加网上办理比例，凡与深化增值税改革密切相关的办税事项实现“应上尽上”，积极推行“自助办”，完善自助服务终端功能。各地电子税务局在纳税人申报环节提供在线辅导、数据校验、提示提醒和自查自检功能，确保纳税人尽享政策红利。

此外，税务总局还将适时组织开展纳税人需求调查，范围涉及全国100万户小微企业，了解减税降费政策落实情况。同时，建立咨询紧急情况直报机制，并从全国办税服务厅、涉税专业服务机构、纳税人中各选取100个直联点，按周“点对点”收集纳税人在增值税政策、办理流程、系统操作等方面的热点难点问题和意见建议，跟踪政策落实情况。各级税务机关重点围绕涉及增值税方面的投诉，压缩受理时限50%，压缩处理时限70%以上，确保投诉受理及时、处置得当、反馈迅速。

(责编：蒋琪、仝宗莉)