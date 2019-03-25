北京居民去年人均服务消费2.2万元

据新华社北京3月24日电 （记者郭宇靖）北京市统计局、国家统计局北京调查总队日前发布的《北京市2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，2018年北京市实现服务性消费额1.37万亿元，比上年增长11.8%，对总消费增长的贡献率达到82.6%，成为带动消费增长的主要力量。

数据显示，服务性消费引领首都消费转型升级。2018年北京市实现市场总消费额2.54万亿元，比上年增长7.4%。其中，社会消费品零售总额1.17万亿元，增长2.7%；服务性消费额1.37万亿元，增长11.8%。

服务性消费支出指用于支付社会提供的各种文化和生活方面的非商品性服务费用。根据统计，2018年居民消费持续升级，居民人均服务性消费支出2.2万元，增长11.4%，占消费支出的比重为54.9%，同比提高2.4个百分点。

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