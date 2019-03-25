原标题：上海网红流浪汉病休26年 单位足额发工资合适吗

核心提示

“金句流浪汉”“国学大师”“审计局公务员”“垃圾分类倡导者”……连日来，被贴上多重标签的上海流浪汉沈巍爆红网络。他病休26年，隶属单位徐汇区审计局足额给其发工资是否涉嫌违规，华商报记者采访了多位法律工作者。

主讲律师

赵良善：陕西恒达律师事务所高级合伙人

曾杰：国内资深律师

周小羊：北京盈科（上海）律师事务所律师

案由】

52岁网红流浪汉

病休26年一直拿工资

日前，一名流浪汉因为精通《论语》《战国策》《左传》等经典著作而被网友录下不少“金句”视频，在网络疯传。这名蓬头垢面、衣衫褴褛的流浪汉叫沈巍，常年活动在上海浦东杨高南路高科西路，经常蹲在地铁里和路灯下看书，喜欢与人争辩，谈处世之道，谈各地掌故，谈企业治理，博古通今，他的高谈阔论有时候也语出惊人，被过往的行人拍下视频并走红于短视频网站和社交平台，被网友称为“流浪大师”。

据沈巍自述，他今年52岁，是上海本地人，仍有亲人在世。网络上有关他从复旦毕业和妻女车祸过世的信息都是谣言。捡垃圾的习惯源于他小时候卖垃圾换书钱的经历，也是因为他对垃圾分类理念的认同，他在杨高南路高科西路已经待了20多年，因为与家人和邻居的理念不同，而不愿意回家，甘愿做流浪汉。

“我有钱，不需要人接济。我流浪这26年来，单位一直在给我发工资，大概有2000多元，我的卡里目前约有十万元左右，其中部分是父亲的遗产，拆迁时他把房卖了，我分到了十多万。”沈巍自称1993年进入审计局工作，因为喜欢捡垃圾，同事们都认为他的脑子有问题，1993年领导主动找到他，给他办了病退，他否认自己吃空饷，是单位认为他脑子有病，给他的病假工资，并非劳动所得工资。

说法】

病休26年还能拿足额工资

单位认为未违规 律师看法不一

3月23日，华商报记者从上海市徐汇区审计局工作人员处证实，沈巍的确是该局员工，之前徐汇区审计局已正式回应媒体有关传闻：1986年沈巍进入徐汇区审计局工作，1993年起因病休假至今，期间，徐汇区审计局考虑到其实际生活困难，一直按时足额给其发放工资。徐汇区审计局认为此举并未违规，无需扣发沈巍工资。

观点1：长期带薪休病假，多领的工资应返还

23日，律师赵良善接受华商报记者采访时表示，徐汇区审计局为病休员工足额发放工资涉嫌违规。

赵良善认为，根据《劳动法》和机关事业单位工作人员病假的相关规定，机关事业单位患病者因病确实不能正常工作的，应及时向主管领导请假，并递交病假条，由主管领导签字，报人事科备案，经单位批准后，可给予带薪病休。

“网红流浪汉沈巍病假长达26年，不应给其足额发放工资。”赵良善认为，针对因病确实不能正常工作，并经医务判定委员会判定，确属完全丧失工作能力的，应按有关规定及时解决退休或离任手续，而不是无期限地让员工休病假，因而徐汇区审计局的做法是违规的。

徐汇区审计局当年是否为沈巍做过鉴定，而后为其办理了病休，目前暂无法确定。赵良善认为，如果沈巍因病确实不能正常工作，需经医务判定委员会判定，确属完全丧失工作能力的，应按有关规定及时解决退休或离任手续。沈巍长时间带薪休病假中多领取的工资等待遇应返还给徐汇区审计局，徐汇区审计局相关负责人因工作失误造成违规发放带薪病假，造成了国家经济受损，应承担相应的法律责任。

观点2：保护劳动者权益 足额发工资没问题

律师曾杰接受华商报记者采访时表示，沈巍在审计局工作是在1986年，休病假是在1993年，根据1981年国务院公布的《国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定》，工作人员在病假期间，可以继续享受所在单位的生活福利待遇。而且，当时施行的1993年版《国家公务员暂行条例》并没有对病假时间作出规定，因此，可以认为当时的公务员可以享受无限期病假。

而2006年《公务员法》颁行后，公务员因患病或负伤，在医疗期间内的，不得辞退。但过了医疗期，就可以辞退。

“根据沈巍所在单位徐汇区审计局的回应，沈巍是从1993年起因病休假，因此其有权获得相关的福利待遇，即便在所谓的精神病或其他疾病的认定上存在一些手续上的不足，考虑到当时的时代环境，也从保护劳动者自身的权益出发，老人老办法，新人新办法，对其足额发放工资，并没有什么问题。”曾杰认为，对于沈巍日后的安排也应该按照国家对公务员的相关管理规定，给予其相应的退休或其他待遇。

观点3：若患精神疾病 单位办病退是人文关怀

律师周小羊表示：“按照以前的公务员病退规定，沈巍在1993年办理病退时工作年限等条件可能还不符合。但是最需要考量的还是为什么工作才7年单位就要帮他办理病退，沈巍是不是真的患有精神方面的疾病，如果确实有很难治愈的精神疾病，那么单位突破一些条件帮他办理病退是有人文关怀在里面的，所以现在回过头来找当时病退手续的瑕疵是不合适的。”

周小羊认为，如果没有疾病而强制办理病退那就是性质很严重的事件了。“我认为沈巍能否一直休病假，要看是否是在医疗期内，是否有相关的医疗鉴定。”

提醒】

超过医疗期公务员难享无限期病假

赵良善介绍，根据《劳动法》和机关事业单位工作人员病假的相关规定，一般情况下，病假期间薪资待遇是这样规定的：

1、病假在两个月以内的（不含公休节假日，下同），原薪水照发。

2、病假超出两个月不够6个月的，从第3个月起按下列准则发给病假期间薪水：

（1）工作年限10年及以下的，发给本人基本薪水的90%（按天计发，下同）；（2）工作年限11年及以上的，原薪水照发。

3、病假超出6个月的，从第7个月起按下列准则发给病假期间薪水：

（1）工作年限10年及以下的，发给本人基本薪水的70%；（2）工作年限11年至20年的，发给本人基本薪水的80%；（3）工作年限21年及以上的，发给本人基本薪水的90%。

机关事业单位工作人员病假规定还明确，工作人员病假期间享受本规定的工资待遇，应由所在单位定点医疗机构出具证明，并经主管部门审核批准。

那么，机关事业编制单位人员一般病休最多可以休多长时间？

“通过沈巍这件事，机关事业单位应加强对员工带薪休病假的管理和把控，以避免造成国有资产流失。”赵良善律师介绍，根据《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》规定，针对在企业上班签订劳动合同的劳动者，给予劳动者24个月（即2年）的医疗期。而对于机关事业单位没有明确，但是根据职工的病情，也应参考上述规定，尽早让职工在2年内申请医学委员会判定是否丧失工作能力，由单位做出退休或离职决定。

曾杰律师表示，所谓医疗期，并非指劳动者需治疗的期限，而是解雇保护期，一般在3个月到24个月不等，如果是癌症、精神病、瘫痪等特殊疾病，可以适当延长，医疗期内不得解除合同，依据是《事业单位人事管理条例实施细则》《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》。

而实际上，在《公务员法》实施后，公务员也开始实行医疗期保护制度，也就是说，公务员也无法享受无限期的病假。

事业单位的劳动争议，也是参照劳动法相关规定来执行。因此，事业单位的职工患病或者非因工负伤，不能无限期休病假（除非是职业病或者因工负伤），医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，企业可以解除合同。 华商报记者 李华

(责编：仝宗莉、杨曦)