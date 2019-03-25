原标题：科创板入围企业名单体现高包容性

科创板入围企业名单体现高包容性

■ 社论

通过高标准和严监管来实现科创板的平稳起步和风险防控是板块定位的内在基因要求。只有平稳起步，才能经受住市场的检验，真正弥补制度短板，增强包容性。

截至3月22日17时，上交所共收到13家公司科创板IPO申请文件，完成了对其中9家申请文件的齐备性核对，提出了补正要求，经补正后符合齐备性要求，上交所决定予以受理。另外4家由于提交申请较晚，资料齐备性检查仍在进行中。上交所共披露的9家科创板受理企业，分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技、武汉科前生物。

就这次公布受理的9家企业总体情况来说，科创板建设虽然步调快，但也没有急功近利，整体上还是在稳步推进。因为现在看来，包容和监管方面都做得比较到位，宽紧结合。

一方面科创板上市条件的包容性还是很高的。据相关数据显示，这9家入围企业中，剔除一家亏损企业后，其余8家平均营收10.34亿；平均扣非净利润1.64亿；平均营收增速61.13％；平均总资产15.32亿，研发投入占营收比重为5％-20％。就其所属行业来说，新一代信息技术3家，高端装备和生物医药各2家，新材料、新能源各1家。

首先，整体上来说，忽略行业门槛，更注重企业的科技创新能力。上述企业的所处行业、经营状况各不相同，但是和《实施意见》中所提到的重点领域还是基本一致的，这9家企业主要集中在通信计算机、专用设备、化工、生物医药等领域。这些企业总体上具备一定的科创属性，而且科技创新能力很强，并已转换为经营成果，基本上都有自己的品牌，有的已经是行业隐形冠军，成长性很大。科创板的第一轮甄选中，还是以高“科创”为稳的，这也说明，科创板并不只服务于高新技术产业和战略新兴产业内的企业，传统行业内的高科创能力企业也具有竞争优势。

其次，上市标准更加灵活，不盈利甚至亏损企业也成功入围。9家企业可以自行选择按哪种标准申请上市，包括一家上年度亏损达26亿的芯片企业。可以说，科创板充分考虑到了其投入大、周期长但后续成长力强的行业特征，给了这些拟上市企业更多的机会和发展空间，的确体现了主板、创业板所没有的新变化。

另一方面，虽然创业板的包容性高，存在放宽的环节，但事中事后的监管网络没放松，严监管依旧在线。在这次受理审核中，上交所表示将始终坚持市场化、法制化的改革方向，准确把握科创板定位，稳步做好后续企业申请受理和发行上市审核等工作。可以看出上交所的总体基调是科创板从严审核，注重信息披露和公司质量。无论是事中的齐备性检查还是事后的审核，都做了严格的规定。也可以看到，这些企业的招股说明书等信息披露的确更到位了，有了更多的内容。

的确，信息披露一旦到位，科创板就能实现监管者从原来的政府直接干预，向立规建制转变，无论是主体企业，还是保荐机构、中介机构，包括普通投资者，都是参与促进信息披露的一分子，任何违规主体都可能在这总优胜劣汰的市场机制下退出。

因此，整体上来说，科创板建设还是在稳步推进的，作为一种新的制度，这也应该是科创板建设过程的第一要义。科创板的设立是资本市场支持创新的重大改革，是推进高新技术领域发展的大事，大事要办好，就必须稳中求进，切实把控风险。因此，通过高标准和严监管来实现科创板的平稳起步和风险防控是板块定位的内在基因要求。只有平稳起步，才能经受住市场的检验，真正在不断反馈和完善的资本市场中弥补制度短板，增强包容性。发行人、中介机构和市场各方都应该齐心协力，共同呵护科创板的稳步发展。

(责编：赵爽、朱一梵)